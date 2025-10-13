Інтерфакс-Україна
Події
15:40 13.10.2025

Стефанчук та міністерка праці Німеччини обговорили питання фінансової підтримки України

1 хв читати
Стефанчук та міністерка праці Німеччини обговорили питання фінансової підтримки України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Федеральна міністерка праці та соціальних відносин Німеччини Бербель Бас обговорили питання довгострокової фінансової підтримки України.

"Ця розмова стала важливою частиною мого робочого візиту до Берліна та підтвердила: Україна й Німеччина залишаються надійними стратегічними партнерами. Обговорили бюджетні процеси в обох країнах і питання довгострокової фінансової підтримки України. Наголосив на важливості закріплення обсягів допомоги від Німеччини на наступний рік, зокрема в оборонній та гуманітарній сферах", - написав Стефанчук у Фейбуці після зустрічі з Бас у понеділок.

За словами спікера, йшлося також про українців, які через війну знайшли тимчасовий прихисток у Німеччині.

"Подякував німецькому уряду та суспільству за турботу і підтримку. Водночас наголосив: ми маємо протидіяти російським інформаційним операціям, спрямованим на розпалювання ворожнечі та дискредитацію українців за кордоном", - зазначив Стефанчук.

Теги: #стефанчук #німеччина #обговорення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:36 13.10.2025
Зеленський та президент Чехії обговорили продовження допомоги, зокрема з постачання артснарядів, обмінялися новими ідеями

Зеленський та президент Чехії обговорили продовження допомоги, зокрема з постачання артснарядів, обмінялися новими ідеями

14:59 13.10.2025
Оборонна підтримка та фінансова допомога — у фокусі візиту Стефанчука до ФРН

Оборонна підтримка та фінансова допомога — у фокусі візиту Стефанчука до ФРН

14:48 13.10.2025
Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкт переговорної позиції по Кластеру 3

Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкт переговорної позиції по Кластеру 3

15:52 12.10.2025
Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та розширення програми PURL

Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та розширення програми PURL

13:10 12.10.2025
Командувач ВМС анонсував передачу ще одного мисливця за мінами типу Alkmaar від Нідерландів

Командувач ВМС анонсував передачу ще одного мисливця за мінами типу Alkmaar від Нідерландів

10:27 11.10.2025
Велика Британія, Німеччина і Франція націлені на прогрес з використання вартості знерухомлених росактивів для підтримки ЗСУ

Велика Британія, Німеччина і Франція націлені на прогрес з використання вартості знерухомлених росактивів для підтримки ЗСУ

17:29 09.10.2025
Міністерства оборони України та Німеччини домовились про довгострокове партнерство у сфері цифровізації

Міністерства оборони України та Німеччини домовились про довгострокове партнерство у сфері цифровізації

18:14 08.10.2025
Нідерланди та Україна обговорили подальшу підтримку для літаків F-16

Нідерланди та Україна обговорили подальшу підтримку для літаків F-16

16:20 08.10.2025
У ФРН можуть внести поправки до законодавства, щоб мати можливість збивати неідентифіковані дрони

У ФРН можуть внести поправки до законодавства, щоб мати можливість збивати неідентифіковані дрони

12:43 08.10.2025
Уряд Німеччини готовий підтримати створення системи соціального житла в Україні

Уряд Німеччини готовий підтримати створення системи соціального житла в Україні

ВАЖЛИВЕ

Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

Українська делегація обговорить у Вашингтоні зміцнення ППО, енергетику та санкції проти РФ - Єрмак

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

Зеленський закликав учасників 71-ї щорічної сесії ПА НАТО прийняти рішення щодо систем ППО найближчим часом

ОСТАННЄ

СБУ і Нацполіція затримали 8 поплічників РФ, які вчиняли диверсії в Одесі

Правоохоронець на Київщині за $10 тис. сприяв незаконному вирощуванню наркотичних засобів - ДБР

Кабмін додав модуль управління ризиками до автоматизованої системи держнагляду та контролю для перевірок бізнесу

Понад 200 тис. 18-річних українців скористалися програмою "єКнига" - Мінкультури

В Словаччині 91 людина постраждала внаслідок аварії двох швидкісних поїздів – ЗМІ

Словенія приєднується до ініціативи PURL - прем’єр-міністр Голоб

Шмигаль обговорив з Каллас посилення безпеки України та Європи

Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р

УЧХ провів навчання з мінної безпеки для мешканців Сумщини

Інформації щодо постраждалих українців внаслідок зіткнення швидкісних потягів у Словаччині немає - МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА