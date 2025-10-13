Стефанчук та міністерка праці Німеччини обговорили питання фінансової підтримки України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Федеральна міністерка праці та соціальних відносин Німеччини Бербель Бас обговорили питання довгострокової фінансової підтримки України.

"Ця розмова стала важливою частиною мого робочого візиту до Берліна та підтвердила: Україна й Німеччина залишаються надійними стратегічними партнерами. Обговорили бюджетні процеси в обох країнах і питання довгострокової фінансової підтримки України. Наголосив на важливості закріплення обсягів допомоги від Німеччини на наступний рік, зокрема в оборонній та гуманітарній сферах", - написав Стефанчук у Фейбуці після зустрічі з Бас у понеділок.

За словами спікера, йшлося також про українців, які через війну знайшли тимчасовий прихисток у Німеччині.

"Подякував німецькому уряду та суспільству за турботу і підтримку. Водночас наголосив: ми маємо протидіяти російським інформаційним операціям, спрямованим на розпалювання ворожнечі та дискредитацію українців за кордоном", - зазначив Стефанчук.