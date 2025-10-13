Інтерфакс-Україна
Події
15:30 13.10.2025

Гетманцев пропонує передбачити базові оклади для викладачів вишів на рівні 30-40 тис. грн в проєкті держбюджету-2026

Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук та глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонують передбачити базові оклади для викладачів університетів на рівні 30-40 тис. грн в проєкті державного бюджету на 2026 рік.

"Наші університети втрачають людей. Коли зарплата низька, то викладачі або їдуть за кордон, або змушені підробляти не за фахом. Молоді науковці не бачать сенсу лишатися, а студенти узагалі не розуміють - навіщо розпочинати наукову кар’єру. У підсумку маємо мінімальну мотивацію навчати, гіршу якість навчання та "старіння" колективів. Як це зупинити? Потрібні чесні й прозорі зарплати, прив’язані до кваліфікації, звання та стажу", - написав Гетманцев в телеграм-каналі.

За його словами, він спільно з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком подали пропозиції до проєкту державного бюджету на 2026 рік зі ставками, що відповідають вимогам закону, зокрема ст. 61 закону України "Про освіту".

"Принцип простий і зрозумілий: що вищою стає кваліфікація та професійна майстерність працівника, то вищою має бути й оплата його праці - це чесний зв’язок між зростанням компетентності та зростанням доходу", - додав він.

Зокрема, подана пропозиція передбачає, що базові оклади без надбавок становитимуть: асистент/викладач - 30 тис. грн; тарший викладач - 33 тис. грн, доцент - 36,3 тис. грн; професор - 39,9 тис. Грн.

"Далі до цих сум додаються законні надбавки (за ступінь, звання, стаж). Модель прорахована для бюджету і готова до впровадження… Мета проста: втримати й повернути людей у вищу освіту та розгорнути інновації й науку через прозорі, справедливі оклади і стабільні інвестиції в університети", - написав голова комітету.

Як повідомлялося, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пропонує передбачити в державному бюджеті виплату вчителям щомісячний оклад у розмірі не менше трьох мінімальних зарплат з 1 вересня 2026 року.

Теги: #держбюджет #гетманцев #викладачі

