14:59 13.10.2025

Оборонна підтримка та фінансова допомога — у фокусі візиту Стефанчука до ФРН

Фото: https://www.facebook.com/stefanchuk.official

Посилення оборонної співпраці - одна із тем переговорів голови Верховної Ради Руслана Стефанчука під час офіційного візиту до Німеччини.

"Розпочав офіційний візит до Федеративної Республіки Німеччина… Попереду — насичена програма зустрічей із німецькими партнерами. Говоритимемо про посилення оборонної підтримки, розвиток спільного виробництва озброєнь, зміцнення української ППО, довгострокову фінансову допомогу нашій державі та механізми використання заморожених російських активів", - повідомив Стефанчук у Фейсбуці у понеділок.

За словами Стефанчука, першою була зустріч із президентом Бундестагу Юлією Кльокнер.

"Погодили графік подальших переговорів і визначили ключові теми міжпарламентського діалогу. Продовжуємо роботу над поглибленням співпраці між Україною та Німеччиною", - зазначив Стефанчук.

Він також розповів, що на запрошення Кльокнер відвідав Артилерійську школу Бундесверу, де проходять навчання українські військовослужбовці.

"Оглянув зразки техніки, яку Німеччина передає Україні, а також сучасний тренажерний комплекс, на якому українські артилеристи опановують нові системи озброєння. Поспілкувався з нашими військовими, які проходять навчання, та з українськими інженерами, що займаються ремонтом і обслуговуванням техніки. Вражений їхньою мотивацією, високим рівнем підготовки та професійною відданістю", - сказав Стефанчук.

Теги: #стефанчук #німеччина

