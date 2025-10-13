Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

Фото: https://mfa.gov.ua/

Ще сім країн мають намір долучитися до ініціативи НАТО під назвою PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) щодо закупівлі американської зброї для потреб України, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення (ініціативи PURL - ІФ-У), для продовження програми. І ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще семи країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми", - сказав він на пресконференції з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас у Києві у понеділок.