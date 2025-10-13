Інтерфакс-Україна
Події
11:48 13.10.2025

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

1 хв читати
Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL
Фото: https://mfa.gov.ua/

Ще сім країн мають намір долучитися до ініціативи НАТО під назвою PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) щодо закупівлі американської зброї для потреб України, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення (ініціативи PURL - ІФ-У), для продовження програми. І ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще семи країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми", - сказав він на пресконференції з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас у Києві у понеділок.

Теги: #purl #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:52 12.10.2025
Сибіга закликав міжнародну спільноту чинити тиск на РФ задля повернення ЗАЕС

Сибіга закликав міжнародну спільноту чинити тиск на РФ задля повернення ЗАЕС

17:57 11.10.2025
Зеленський та Карні обговорили розширення участі Канади в ініціативі PURL

Зеленський та Карні обговорили розширення участі Канади в ініціативі PURL

17:16 10.10.2025
Зеленський доручив активізувати роботу щодо залучення до програми PURL країн Центральної та Південної Європи

Зеленський доручив активізувати роботу щодо залучення до програми PURL країн Центральної та Південної Європи

17:13 10.10.2025
Сибіга проінформував колег про наслідки ударів РФ, поділився чітким списком енергетичних потреб України

Сибіга проінформував колег про наслідки ударів РФ, поділився чітким списком енергетичних потреб України

09:57 10.10.2025
Сибіга закликав всіх партнерів України рішуче відреагувати на масові російські удари по українській енергетиці

Сибіга закликав всіх партнерів України рішуче відреагувати на масові російські удари по українській енергетиці

13:05 08.10.2025
Сибіга закликав партнерів посилити підтримку громад Сумської області, які перебувають під обстрілами

Сибіга закликав партнерів посилити підтримку громад Сумської області, які перебувають під обстрілами

16:17 06.10.2025
Сибіга: країни, що навіть приховано підтримують агресію РФ, не зможуть співпрацювати з Україною в експорті зброї

Сибіга: країни, що навіть приховано підтримують агресію РФ, не зможуть співпрацювати з Україною в експорті зброї

16:16 06.10.2025
Сибіга: буде справедливо, якщо Україна з часом потрапить в топ світових експортерів зброї, потенціал є

Сибіга: буде справедливо, якщо Україна з часом потрапить в топ світових експортерів зброї, потенціал є

16:10 06.10.2025
Сибіга: Інтеграція України в комплексну систему ППО Європи є очевидною необхідністю

Сибіга: Інтеграція України в комплексну систему ППО Європи є очевидною необхідністю

15:43 06.10.2025
Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

ЄС виділяє 10 млн євро на створення спецтрибуналу та ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей - Каллас

ЄС працює над виділенням додаткових 100 млн євро на зимову підтримку України - Каллас

Метою спільної інформаційної кампанії з ЮНІСЕФ є посилення батьківських компетенцій – Герасимчук

Дрони СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанцій в Криму – джерело

Україна працює над впровадженням Європейської гарантії для дітей — уповноважена президента Герасимчук

ОСТАННЄ

ЄС виділяє 10 млн євро на створення спецтрибуналу та ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей - Каллас

ЄС працює над виділенням додаткових 100 млн євро на зимову підтримку України - Каллас

Метою спільної інформаційної кампанії з ЮНІСЕФ є посилення батьківських компетенцій – Герасимчук

Антикорупційні органи і фонд "Повернись живим" аналізуватимуть закупівлі в секторі безпеки на предмет корупції

Дрони СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанцій в Криму – джерело

Україна працює над впровадженням Європейської гарантії для дітей — уповноважена президента Герасимчук

Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС

Графіки аварійних відключень е/е введені в семи областях – Міненерго

Окупанти на ТОТ часто ізолюють і примусово дають психотропні препарати дітям за непокору – Герасимчук

Каллас прибула до Києва для переговорів щодо фінансової та військової підтримки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА