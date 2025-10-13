Інтерфакс-Україна
Події
11:29 13.10.2025

ЄС працює над виділенням додаткових 100 млн євро на зимову підтримку України - Каллас

читати
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Європейський Союз вже мобілізував 800 млн євро на зимову підтримку України та планує виділення ще 100 млн євро, повідомила високий представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас.

"Європейський Союз вже мобілізував 800 мільйонів євро на підтримку України цієї зими. Ми працюємо над виділенням додаткових 100 мільйонів євро на генератори, укриття та спорядження для захисту від негоди", - сказала вона на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у понеділок.

Теги: #допомога_україні #каллас #єс

