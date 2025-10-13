Інтерфакс-Україна
09:51 13.10.2025

Окупанти завдали дронового удару по цивільній автівці під Оріховом, загинуло подружжя

Двоє мирних мешканців Запорізької області загинули внаслідок удару російського дрона по автомобілю в селі Преображенка Оріхівської громади Пологівського району, повідомив очільник Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

"Двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Преображенку. Російський дрон ударив по цивільній автівці. 53-річний чоловік загинув на місці, 50-річна дружина померла від отриманих поранень", - написав Федоров в Телеграм.

Як повідомлялося, минулої доби окупанти здійснили 570 обстрілів по 18 населених пунктах Запорізької області, двоє мирних жителів загинули та двоє постраждали. Зокрема, один з загиблих - 32-річний чоловік – так само загинув на місці внаслідок російської атаки дроном цивільного автомобіля, також в Оріхівській громаді Пологівського району.

Преображенка межує безпосередньо з Оріховом, розташована приблизно в 11 км від лінії фронту.

