Інтерфакс-Україна
Події
09:31 13.10.2025

Сили оборони збили 69 ворожих БПЛА

1 хв читати
Сили оборони збили 69 ворожих БПЛА

У ніч на 13 жовтня російські окупанти атакували територію України 82 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі лишаються декілька ворожих БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #ппо #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:44 11.10.2025
Треба вчитися в України, чиї системи ППО збивають 80% цілей - Кубілюс

Треба вчитися в України, чиї системи ППО збивають 80% цілей - Кубілюс

18:46 11.10.2025
Зеленський назвав енергетичне обладнання, фінанси і ППО головними темами переговорів з партнерами

Зеленський назвав енергетичне обладнання, фінанси і ППО головними темами переговорів з партнерами

16:37 11.10.2025
Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

09:18 11.10.2025
В Одесі після нічної ворожої атаки частково зникло електропостачання, одна людина постраждала

В Одесі після нічної ворожої атаки частково зникло електропостачання, одна людина постраждала

09:12 11.10.2025
Збито/подавлено 54 цілі противника, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях

Збито/подавлено 54 цілі противника, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях

20:17 10.10.2025
Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

17:58 10.10.2025
Міноборони Британії: Сотні ракет ППО доставлені в Україну майже на пів року раніше очікуваного

Міноборони Британії: Сотні ракет ППО доставлені в Україну майже на пів року раніше очікуваного

12:23 10.10.2025
Rheinmetall передасть Україні системи ППО Skyranger 35, постачання яких здійснять за рахунок заблокованих активів РФ

Rheinmetall передасть Україні системи ППО Skyranger 35, постачання яких здійснять за рахунок заблокованих активів РФ

11:06 09.10.2025
Ворожий БПЛА влучив на територію одного із закладів освіти в Сумах

Ворожий БПЛА влучив на територію одного із закладів освіти в Сумах

09:23 09.10.2025
Сили оборони збили 87 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання 22 дронів на 12 локаціях

Сили оборони збили 87 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання 22 дронів на 12 локаціях

ВАЖЛИВЕ

Каллас прибула до Києва для переговорів щодо фінансової та військової підтримки

Екстрені відключення е/е застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях - ДТЕК

Зеленський про успіх Трампа на Близькому Сході: Сподіваюсь, він використовуватиме ті ж інструменти для тиску на Путіна

Ситуація в енергосистемі України ускладнена через ворожі обстріли, але контрольована

По Харкову завдано удар КАБом, наслідки уточнюються – мер міста

ОСТАННЄ

Каллас прибула до Києва для переговорів щодо фінансової та військової підтримки

Ракети Tomahawk успішно застосовувалися проти російської ППО в Сирії – ЦПД

Українська делегація бере участь у щорічному фінансовому тижні МВФ та Світового банку в Вашингтоні – Стефанішина

Промпідприємство пошкоджено в Ніжині внаслідок удару РФ, без постраждалих – ДСНС

Окупанти завдали дронового удару по цивільній автівці під Оріховом, загинуло подружжя

Екстрені відключення е/е застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях - ДТЕК

Понад половину підприємств російського холдингу "Технодинаміка" уникли санкцій – ГУР

ХАМАС звільнив перших сімох ізраїльських заручників

ПА НАТО голосуватиме за резолюцію про оборонні імперативи Альянсу – нардеп

П'ятеро постраждалих через російський обстріл Херсонщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА