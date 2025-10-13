Сили оборони збили 69 ворожих БПЛА

У ніч на 13 жовтня російські окупанти атакували територію України 82 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі лишаються декілька ворожих БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.