Інтерфакс-Україна
Події
19:32 12.10.2025

Ситуація в енергосистемі України ускладнена через ворожі обстріли, але контрольована

Ситуація в енергосистемі України ускладнена через постійні ворожі обстріли, проте залишається контрольованою і аварійні відключення поки не застосовуються в жодному регіоні, повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук.

"Наразі ситуація в енергосистемі ускладнена через постійні російські обстріли, водночас вона залишається контрольованою. В жодному з регіонів не застосовуються аварійні відключення", - зазначила вона.

Між тим, за її словами, тільки на Чернігівському енерговузлі застосовуються графіки погодинних відключень в розмірі однієї черги.

Гринчук зазначила, що енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас ворог прицільно обстрілює, зокрема і ремонтні бригади. Так, через російські атаки 11 жовтня загинули два робітники "Чернігівобленерго", а 12 жовтня на одній з підстанцій Бориспільського району поранення отримали два енергетики.

"От таку ціну зараз Україна платить за світло… На жаль, такі випадки трапляються все частіше. Росіяни не гребують тим, щоб атакувати бригади ремонтників, енергетиків, намагаються якомога швидше заживити споживачів і дати українцям доступ до електричної енергії", - додала вона.

Гринчук також зазначила, що відповідальне споживання електроенергії особливо у ранкові та вечірні години-пік допомагають зберігати ситуацію в енергосистемі контрольованою. Також за потреби для балансування енергосистеми Україна використовує й можливості імпорту електроенергії з європейських країн-сусідів.

