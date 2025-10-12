Інтерфакс-Україна
17:48 12.10.2025

Зеленський заявив про успіхи ЗСУ на запорізькому напрямку

Зеленський заявив про успіхи ЗСУ на запорізькому напрямку
Фото: сайт Президента України

Сили оборони України проводять успішні контрнаступальні дії в районі Добропілля Покровського району (Донецька обл.) та Оріхова Пологівського району (Запорізької обл.), заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля, також в інших районах, зокрема на Запорізькому напрямку – поблизу Оріхова, там є просування наших військ, і на сьогодні – більш ніж на три кілометри. Дякую воїнам 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", 33-го штурмового полку та іншим нашими підрозділам, які були задіяні" – сказав він під час вечірнього звернення.

Як повідомлялось у неділю вдень, бійці 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" спільно з побратимами з 33 окремого штурмового полку звільнили село Малі Щербаки Василівського району (Запорізька обл.), повідомила пресслужба 24 ошб "Айдар".

