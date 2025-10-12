Інтерфакс-Україна
Події
13:34 12.10.2025

Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

1 хв читати
Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

Двоє співробітників компанії ДТЕК зазнали поранень через атаку окупантів на подстанцію компанії у Бориспільському районі, повідомив у неділю очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки на одній з підстанцій Бориспільського району поранення отримали два співробітники ДТЕК. Вони доставлені до місцевої лікарні. За попередньою інформацією в одного працівника уламкові поранення голови, грудної клітини, руки та ніг. У іншого травма вуха, садна рук та ніг", - написав він у Телеграмі.

За його словами, обидва постраждалих госпіталізовані, їм надається уся необхідна медична допомога.

Теги: #калашник #обстріл #дтек #поранені #київщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 12.10.2025
Близько 10 тис абонентів знеструмлені на Київщині через ворожі удари – ОВА

Близько 10 тис абонентів знеструмлені на Київщині через ворожі удари – ОВА

13:38 12.10.2025
Жінка загинула, ще один чоловік постраждав через ворожий удар по Харківщині – поліція

Жінка загинула, ще один чоловік постраждав через ворожий удар по Харківщині – поліція

09:28 12.10.2025
П'ятеро мирних мешканців, у тому числі 12-річна дитина, постраждали внаслідок обстрілів Чугуєва

П'ятеро мирних мешканців, у тому числі 12-річна дитина, постраждали внаслідок обстрілів Чугуєва

17:48 11.10.2025
У Херсоні загинула ще одна людина

У Херсоні загинула ще одна людина

13:01 11.10.2025
У Нікополі через ворожу дронову атаку загинула 23-річна жінка

У Нікополі через ворожу дронову атаку загинула 23-річна жінка

12:38 11.10.2025
На Херсонщині через ворожий обстріл загинув 24-річний чоловік

На Херсонщині через ворожий обстріл загинув 24-річний чоловік

11:26 11.10.2025
На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

08:06 11.10.2025
ДТЕК відновив електропостачання понад 800 тис. родин Києва після обстрілів

ДТЕК відновив електропостачання понад 800 тис. родин Києва після обстрілів

19:49 10.10.2025
ДТЕК збільшив виробництво е/е, щоб мінімізувати відключення

ДТЕК збільшив виробництво е/е, щоб мінімізувати відключення

17:47 10.10.2025
УЧХ допомагає у Каневі постраждалим від повітряної атаки РФ

УЧХ допомагає у Каневі постраждалим від повітряної атаки РФ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

Зеленський зараз розмовляє з Трампом - Єрмак

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

ОСТАННЄ

Село Малі Щербаки на Запоріжжі звільнено від російських окупантів – 24 ошб "Айдар"

Тиждень почнеться з невеликими дощами, на півночі та у центрі у вівторок вночі на поверхні ґрунту – заморозки

Мер Дніпра закликає почати опалювальний сезон якомога пізніше та одночасно по всій країні

Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

Командувач ВМС анонсував передачу ще одного мисливця за мінами типу Alkmaar від Нідерландів

Поліція розслідує напад на членів іудейської громади у Києві

Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

УЧХ: П’ятеро дітей у безпеці – евакуація з Донеччини триває

МЗС Куби "категорично відкидає" звинувачення в участі у конфлікті в Україні

Захисники України в ніч на 12 жовтня знищили або подавили 103 з 119 засобів повітряного нападу росіян

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА