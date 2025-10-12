Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

Двоє співробітників компанії ДТЕК зазнали поранень через атаку окупантів на подстанцію компанії у Бориспільському районі, повідомив у неділю очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки на одній з підстанцій Бориспільського району поранення отримали два співробітники ДТЕК. Вони доставлені до місцевої лікарні. За попередньою інформацією в одного працівника уламкові поранення голови, грудної клітини, руки та ніг. У іншого травма вуха, садна рук та ніг", - написав він у Телеграмі.

За його словами, обидва постраждалих госпіталізовані, їм надається уся необхідна медична допомога.