Сили оборони відбили з початку доби 160 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 160 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 110 керованих авіабомб, здійснив 1785 ударів дронами-камікадзе та 3170 обстрілів позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 46 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30132?single