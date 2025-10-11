22:32 11.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 160 ворожих атак - Генштаб
З початку доби відбулося 160 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.
"Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 110 керованих авіабомб, здійснив 1785 ударів дронами-камікадзе та 3170 обстрілів позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.
Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 46 штурмових та наступальних дій.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30132?single