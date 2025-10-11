Інтерфакс-Україна
Події
22:32 11.10.2025

Сили оборони відбили з початку доби 160 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 160 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 110 керованих авіабомб, здійснив 1785 ударів дронами-камікадзе та 3170 обстрілів позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 46 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30132?single

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

16:21 11.10.2025
Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

08:29 11.10.2025
Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 72 од. спецтехніки

03:24 11.10.2025
Майже 200 боїв відбулось з початку доби на фронті - Генштаб

11:57 10.10.2025
Українські, австралійські та швейцарські науковці розпочали дослідження змін стану ментального здоров’я українців під час війни

11:50 10.10.2025
Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

10:25 10.10.2025
Протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тис. осіб – Сирський

22:40 09.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 199 ворожих атак - Генштаб

10:34 09.10.2025
Путіну потрібно буде поховати 1 млн своїх людей, щоб взяти схід України, – Зеленський

10:09 09.10.2025
Зеленський: Є великий ризик, що Путін справді може почати світову війну

07:53 09.10.2025
Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 55 од. спецтехніки

