ЄС з 12 жовтня запроваджує нову біометричну систему контролю, ДПСУ роз'яснює

Європейський союз з 12 жовтня запроваджує нову біометричну систему контролю (EES), Державна прикордонна служба України роз’яснює, як вона діятиме.

"ЄС починає поетапний запуск цифрової Системи в’їзду/виїзду на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. EES стосуватиметься всіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду)", - йдеться у повідомленні ДПСУ у телеграм у суботу.

Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду, замінюючи штампи в паспортах. Під час першого в’їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних – фото обличчя та відбитків пальців. Надалі процес контролю стане швидшим завдяки електронному звірянню даних.

"Закликаємо громадян враховувати ці зміни під час планування своїх поїздок", - додали у Державній прикордонній службі.