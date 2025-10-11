Інтерфакс-Україна
09:12 11.10.2025

Збито/подавлено 54 цілі противника, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях

У ніч на 11 жовтня (із 20.00 10 жовтня) противник атакував 78-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ – РФ, Чауда - ТОТ Криму, понад 40 із них – "шахеди", повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях", - йдеться у повідомленні ПС у телеграм в суботу.

Наголошується, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

