У Києві повністю відновили рух громадського транспорту після ворожої атаки, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

"Рух громадського транспорту – тролейбусів і трамваїв – після чергової атаки на столицю повністю відновлений", - сказано в телеграмі.

Як повідомлялося, зранку 10 жовтня в Києві через відсутність електропостачання внаслідок ворожого обстрілу частина тролейбусних і трамвайних маршрутів тимчасово не працювала.