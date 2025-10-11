Інтерфакс-Україна
08:58 11.10.2025

У Києві повністю відновили рух громадського транспорту

У Києві повністю відновили рух громадського транспорту після ворожої атаки, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

"Рух громадського транспорту – тролейбусів і трамваїв – після чергової атаки на столицю повністю відновлений", - сказано в телеграмі.

Як повідомлялося, зранку 10 жовтня в Києві через відсутність електропостачання внаслідок ворожого обстрілу частина тролейбусних і трамвайних маршрутів тимчасово не працювала.

Теги: #київ #рух #транспорт

