Інтерфакс-Україна
Події
20:47 10.10.2025

Водопостачання Києва поновлено у повному обсязі, світло повернули 466 тис. споживачів

1 хв читати
Водопостачання Києва поновлено у повному обсязі, проте ремонтні роботи з відновлення електропостачання ще не завершилися, наразі світло повернули 466 тис. споживачів, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Енергопостачання водопровідних об’єктів "Київводоканалу" стабілізовано. Тиск у водопровідних мережах Голосіївського, Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів міста в межах нормативних показників. Водопостачання столиці здійснюється у повному обсязі, водопровідні насосні станції "Київводоканалу" працюють у штатному режимі", - йдеться у повідомлення КМДА у телеграм-каналі у п'ятницю увечері.

Як повідомляється, енергетики завершують роботи з ліквідації наслідків та відновлення на обʼєктах та електромережах, що дозволить повернути електроенергію усім споживачам.

"Станом на зараз світло повернули 466 тисячам споживачів", - йдеться у повідомленні КМДА у 20:20.

 

Теги: #київ #вода #світло

