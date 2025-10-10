В Коаліції охочих не вважають, що Путін може визначати, підрозділи яких країн будуть в майбутній миротворчій місії в Україні

В Коаліції охочих вважають, що це не лідеру Росії Володимиру Путіну встановлювати "червоні лінії" в гарантіях безпеки для України, які будуть надані після досягнення мирної угоди, та диктувати, війська яких країн будуть задіяні у майбутній миротворчій місії.

Про таку позицію Коаліції повідомив українським журналістам у п’ятницю в Брюсселі дипломат, ознайомлений з перебігом обговорення, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна". Питання полягало в тому, як може бути вирішена ситуація, коли країни, які вже зголосилися відправити свої підрозділи у миротворчу місію, є членами НАТО. У той же час російська сторона виступає проти цього.

"Путін не буде встановлювати червоні лінії для гарантій безпеки. Нам не відомо, якою буде мирна угода, але ми повинні продовжувати планувати, щоб коли прийде цей час, ми були готові", - сказав співрозмовник журналістів.

Дипломат нагадав, що вже 26 країн оголосили про намір зробити свій внесок в гарантії безпеки для України, що також є і демонстрацією для США відповідальності європейських союзників у цьому питанні. "Але цінним є те, що і США заявили про свій внесок", - переконаний він.

Співрозмовник журналістів підтвердив, що під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яке заплановане на 15 жовтня, у другій половині дня пройде і засідання Контактна група з питань оборони України, яка відома як група Рамштайн (The Ukraine Defense Contact Group, UDCG).

Він висловив переконання, що UDCG продовжить свою роботу, адже її склад набагато більший, ніж просто країни-члени НАТО. (До UDCG входить 57 країн, у той час НАТО нараховує 32 країни – ІФ-У) "Разом з тим, вона повністю інтегрована у засідання міністрів оборони альянсу", - зазначив співрозмовник журналістів.

При цьому дипломат наголосив, що саме UDCG отримує від України списки необхідного для стримування російської агресії, встановлює пріоритети та контролює виконання. "Підтримка України повинна продовжуватися, як і потрібно продовжувати посилювати тиск на Росію", - сказав він.

За словами дипломата, саме питання підтримки України буде першим під час засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, яке пройде у першій половині 15 жовтня. "На порядку денному 32 (країн-членів НАТО – ІФ-У) буде три питання. Перше – це підтримка України. Нещодавні бомбардування Києва ще раз продемонстрували, що Путін не хоче миру і ще раз підкреслює необхідність нашої підтримки", - вказав співрозмовник журналістів.

Другим питанням він назвав стримування та оборона, зокрема і у світлі нещодавніх вторгнень російських дронів у повітряний простір Естонії, та повітряної оборони в цілому. Третім стоїть питання виконання союзниками взятих зобов’язань щодо 5% ВВП на оборону.

Також у цей же день пройде у форматі ланчу засідання Ради Україна-НАТО.