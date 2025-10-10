У Києві працівниця банку переказала собі щонайменше 500 тис. грн з рахунків померлих клієнтів

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua/

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої, повідомляє Київська міська прокуратура.

В повідомленні прокуратури в телеграм-каналі в п'ятницю зазначається, що жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці.

"Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки", - інформують в прокуратурі.

В повідомленні уточнюється, що наразі задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень.

За інформацією прокуратури, гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій.

Останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.