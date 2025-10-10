Інтерфакс-Україна
Події
10:27 10.10.2025

Очікуємо повного відновлення водопостачання в Києві протягом кількох годин - Свириденко

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко очікує повного відновлення водопостачання у Києві протягом кількох годин.

"В Києві ми очікуємо повного відновлення водопостачання протягом кількох годин", - сказала Свириденко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

Щодо енергопостачання, за словами премʼєра, уже заживлена критична інфраструктура, і тривають подальші роботи.

За кілька годин Міністерство енергетики дасть оновлення щодо ситуації, зауважила вона.

Як повідомлялося, у ночі мер Києва Віталій Кличко повідомив в телеграм-каналі, що Лівий берег столиці без електроенергії, а також, що є проблеми з водопостачанням.

Пізніше, енергохолдинг "ДТЕК" повідомив, що частині Голосiївського, Дарницького, Деснянського, Днiпровського, Печерського, Солом’янського районів столиці зникло світло через локальну аварію в мережі.

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що у ночі росіяни завдавали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. 

Теги: #свириденко #водопостачання #обстріл #відновлення

