Аварійні відключення е/е застосовані в Києві та 9 областях після масованих ударів РФ – "Укренерго"

Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти, знеструмлена значна кількість споживачів у м. Київ, а також Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

"Для стабілізації ситуації в енергосистемі у вказаних регіонах застосовані аварійні відключення. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", – йдеться в її повідомленні в Телеграм у п’ятницю.

НЕК уточнила, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Укренерго" радить стежити за повідомленнями на сторінках регіональних операторів системи розподілу (обленерго).