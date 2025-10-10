У Києві є зміни у роботі метрополітену через наслідки ворожої атаки

Через нічну атаку окупаційної армії РФ та знеструмлення частини міста "зелена" гілка метро (М3) працює від станцій "Сирець" до станції "Видубичі", також збільшений піковий інтервал руху поїздів, повідомила пресслужба комунального підприємства "Київський метрополітен".

"Зміни в роботі "червоної" лінії: рух поїздів – від станції "Академмістечко" до "Лісової", час очікування поїзда – 6 хвилин. Наразі "червона" та "синя" лінії метро працюють у звичайному режимі. Зелена лінія здійснює перевезення пасажирів між станціями "Сирець" – "Видубичі". Між станціями "Славутич" – "Червоний хутір" поїзди не курсують", - йдеться у повідомленні метрополітену у Телеграмі.

Пізніше повідомили про зменшення інтервалів між рухом поїздів на "червоній" лінії (М1) між станціями "Лісова" та "Академмістечко" до 3:15 хв, на "синій" лінії "М2" до 3 хв. Рух поїздів на зеленій лінії наразі не змінився: поїзди курсують кожні 6 хвилин між станціями "Сирець" – "Видубичі".