Кількість постраждалих в Києві зросла до 12 людей – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки росіян на Київ зросла до дванадцяти людей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. 8 із них перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про 9 постраждалих.

Повідомляється також, що у місті проблеми з енерго- та водопостачанням.