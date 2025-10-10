Інтерфакс-Україна
Події
09:31 10.10.2025

Кількість постраждалих в Києві зросла до 12 людей – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки росіян на Київ зросла до дванадцяти людей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. 8 із них перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про 9 постраждалих.

Повідомляється також, що у місті проблеми з енерго- та водопостачанням.

Теги: #київ #атака_рф #постраждалі

