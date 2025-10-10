Робота закладів освіти Києва організовується відповідно до умов надзвичайної ситуації - департамент освіти

У зв’язку з відсутністю електропостачання та водопостачання в частині Києва робота закладів освіти організовується відповідно до умов надзвичайної ситуації, повідомила директор Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян.

"У зв’язку з відсутністю електропостачання та водопостачання в частині міста, після закінчення повітряної тривоги організовуємо роботу закладів освіти відповідно до умов надзвичайної ситуації", - написала вона в мережі Facebook з посиланням на начальника Управління освіти Дніпровської РДА Іваніну Наталію.

Зокрема, пропонується здійснювати навчальний процес в умовно дистанційному форматі, і можливості — проводити уроки онлайн.

"У разі відсутності електропостачання — надаємо учням завдання для самостійного опрацювання (повторення). Наголошую: не весь матеріал, запланований на тиждень, дається дітям на один день, а лише той, який реально потрібно повторити", - йдеться в повідомленні.

Також у школах буде організовано роботу чергових класів/груп.

"Батьки, які приводять дітей, повинні бути впевнені, що діти в безпеці та забезпечені мінімальними умовами комфорту: теплий чай, печиво, бутерброд із сиром — те, що може бути надано силами ваших їдалень та харчоблоків. Нагадую: у закладах є запаси питної та технічної води", - зазначила чиновниця.

Також доручено організувати роботу "Пунктів незламності" відповідно до затверджених планів дій.

"Прошу тримати питання функціонування закладу та організації освітнього процесу під час надзвичайної ситуації на особистому контролі. Тримаємо освітній фронт чітко, злагоджено й відповідально!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, після нічного російського обстрілу енергохолдинг "ДТЕК" повідомив, що частина Києва залишилася без світла.