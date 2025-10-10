У Києві через відсутність електропостачання не працює частина тролейбусів і трамваїв

У Києві через відсутність електропостачання внаслідок ворожого обстрілу частина тролейбусних і трамвайних маршрутів тимчасово не працює, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА) на сторінці у Facebook в п'ятницю.

"Фахівці Київпастранс / Kyivpastrans та енергетичних служб працюють у посиленому режимі над відновленням електроживлення та стабілізацією руху транспорту", - зазначили в КМДА.

Наразі рух громадського транспорту постійно коригується відповідно до ситуації в енергосистемі міста.

"Просимо пасажирів стежити за оновленнями на офіційних ресурсах КП "Київпастранс" і КМДА", - зазначили в адміністрації.