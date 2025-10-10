Інтерфакс-Україна
Події
08:27 10.10.2025

У Києві через відсутність електропостачання не працює частина тролейбусів і трамваїв

1 хв читати
У Києві через відсутність електропостачання не працює частина тролейбусів і трамваїв

У Києві через відсутність електропостачання внаслідок ворожого обстрілу частина тролейбусних і трамвайних маршрутів тимчасово не працює, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА) на сторінці у Facebook в п'ятницю.

"Фахівці Київпастранс / Kyivpastrans та енергетичних служб працюють у посиленому режимі над відновленням електроживлення та стабілізацією руху транспорту", - зазначили в КМДА.

Наразі рух громадського транспорту постійно коригується відповідно до ситуації в енергосистемі міста.

"Просимо пасажирів стежити за оновленнями на офіційних ресурсах КП "Київпастранс" і КМДА", - зазначили в адміністрації.

 

Теги: #київ #транспорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:58 10.10.2025
В КМДА просять батьків за можливості сьогодні залишати дітей вдома

В КМДА просять батьків за можливості сьогодні залишати дітей вдома

08:50 10.10.2025
Робота закладів освіти Києва організовується відповідно до умов надзвичайної ситуації - департамент освіти

Робота закладів освіти Києва організовується відповідно до умов надзвичайної ситуації - департамент освіти

07:34 10.10.2025
Частина Києва залишилася без світла після нічної атаки – ДТЕК

Частина Києва залишилася без світла після нічної атаки – ДТЕК

04:04 10.10.2025
Кількість постраждалих у Києві через нічну ракетно-дронову атаку ворога зросла до дев'яти осіб – Кличко

Кількість постраждалих у Києві через нічну ракетно-дронову атаку ворога зросла до дев'яти осіб – Кличко

03:26 10.10.2025
Кількість постраждалих від ворожої ракетно-дронової атаки у Києві зросла до восьми людей - Кличко

Кількість постраждалих від ворожої ракетно-дронової атаки у Києві зросла до восьми людей - Кличко

02:59 10.10.2025
П'ятеро цивільних постраждали внаслідок нічної ракетно-дронової атаки росіян на Київ - Кличко

П'ятеро цивільних постраждали внаслідок нічної ракетно-дронової атаки росіян на Київ - Кличко

02:17 10.10.2025
Житловий будинок зазнав ушкоджень внаслідок атаки ворожих дронів у Києві – КМВА

Житловий будинок зазнав ушкоджень внаслідок атаки ворожих дронів у Києві – КМВА

02:09 10.10.2025
Житловий будинок зазнав ушкоджень внаслідок атаки ворожих дронів у Києві – КМВА

Житловий будинок зазнав ушкоджень внаслідок атаки ворожих дронів у Києві – КМВА

01:35 10.10.2025
Падіння уламків збитих російських дронів зафіксовано в кількох локаціях Києва – КМВА

Падіння уламків збитих російських дронів зафіксовано в кількох локаціях Києва – КМВА

01:03 10.10.2025
Відключень електро- та водопостачання у зв'язку з атаками російських дронів у Києві не допущено, є точкові аварії - КМВА

Відключень електро- та водопостачання у зв'язку з атаками російських дронів у Києві не допущено, є точкові аварії - КМВА

ВАЖЛИВЕ

Вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із ТОТ

Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

Зеленський призначив на п'ятницю нараду щодо аудиту всіх домовленостей з партнерами за рік

Учасники осінніх зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

ОСТАННЄ

Сили безпілотних систем уразили за добу 812 ворожих цілей

Гринчук зустрілась з керівництвом Ради і фракцій - Геращенко

"Укрзалізниця": Попри блекаути по країні, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка

Генштаб зафіксував впродовж доби 245 бойових зіткнень

Одна людина постраждала внаслідок нічних ракетно-дронових атак у Дніпропетровській області

Ворожа нічна атака призвела до знеструмлення 28 тис. домогосподарств у двох районах Київської області

На Сумщині запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії

Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців - Генштаб

10 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Семирічний хлопчик, постраждалий внаслідок атаки російського дрона у Запоріжжі, помер у лікарні – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА