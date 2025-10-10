Одна людина постраждала внаслідок нічних ракетно-дронових атак у Дніпропетровській області

Одна людина постраждала внаслідок нічних комбінованих атак росіян у Дніпропетровській області, повідомив голова ОДА Микола Лукашук в телеграм-каналі.

"Вночі та на ранок ворог здійснив масовану комбіновану атаку по області. Оборонці неба знищили 60 ворожих БпЛА. Гучно було у Дніпрі. Сталися пожежі, під ударом була інфраструктура. Також ворог атакував Криворізький район. Постраждав чоловік 66 років. Йому надали необхідну медичну допомогу", - написав Лукашук у Телеграм.

Також, за його інформацією під ударом опинилися Камʼянський та Синельниківський райони. Цілили по Українській та Миколаївській громадах. Сталися пожежі, пошкоджена сільськогосподарська техніка, приватний будинок та господарська споруда.

Вночі продовжилися атаки по Нікопольщині. Ворог цілив по райцентру артилерією, а також обстріляв Марганецьку громаду з РСЗВ.