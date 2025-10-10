10 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

10 жовтня відзначають Всесвітній день ментального здоров'я, День працівників стандартизації та метрології, Всесвітній день боротьби проти смертної кари, Всесвітній день каші, Всесвітній день безхатьків, Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин,

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Євлампія і Євлампії;

День 1324 Російська агресія - Day 1324 Russian aggression

Всесвітній день ментального здоров'я

Відзначається щороку з 1992 року за ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров’я (World Federation for Mental Health) за підтримки ВООЗ.

Мета дня — підвищити обізнаність про проблеми ментального здоров’я, сприяти його збереженню та зменшити стигматизацію людей із психічними розладами. Щороку визначається тематичний фокус — від боротьби з депресією до підтримки психічного здоров’я на роботі чи профілактики самогубств.

День працівників стандартизації та метрології

Відзначається щорічно згідно з Указом Президента України від 8 жовтня 2002 року № 910/2002.

Цей день присвячений фахівцям, які забезпечують точність вимірювань, відповідність продукції стандартам і захист прав споживачів. Метрологи перевіряють роботу банкоматів, медичної техніки, побутових лічильників — від їхньої роботи залежить не лише комфорт, а й безпека життя.

Всесвітній день боротьби проти смертної кари

Започаткований 2003 року Всесвітньою коаліцією проти смертної кари.

Мета — привернути увагу до порушень прав людини, пов’язаних із застосуванням смертної кари, та сприяти її скасуванню. Понад 100 країн уже повністю відмовилися від цієї практики. Цього дня проводяться конференції, акції, освітні програми та кампанії в соцмережах.

Всесвітній день каші

Заснований 2009 року в Шотландії благодійною організацією Mary’s Meals.

Його мета — привернути увагу до проблеми голоду та зібрати кошти для допомоги дітям із бідних країн. У різних країнах проходять конкурси та майстер-класи з приготування каші, а зібрані кошти спрямовуються на благодійність.

Всесвітній день безхатьків

Відзначається з 2010 року.

Цей день покликаний нагадати про проблему бездомності та сприяти пошуку рішень для підтримки й реабілітації безхатьків.

За оцінками, у світі понад 100 мільйонів людей не мають постійного житла. Проводяться благодійні акції, конференції та інформаційні кампанії.

Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин

Цей день має на меті підвищити відповідальність водіїв та привернути увагу до проблеми травмування та загибелі тварин на дорогах. Згідно зі статистикою, близько 25% тварин гинуть на місці після зіткнення з транспортним засобом, але 75% мають шанси на виживання, якщо їм буде надана своєчасна допомога. Це стосується як домашніх улюбленців, так і диких тварин, таких як лосі, лисиці, їжаки та птахи.

Міжнародний день режисури

Свято започатковане 2013 року на честь режисерів-постановників, які працюють за лаштунками театру.

Вони координують репетиції, керують реквізитом, організовують примірки костюмів і забезпечують зв’язок між усіма театральними відділами — щоб кожна вистава проходила бездоганно.

Всесвітній день інклюзивності

Глобальна ініціатива, започаткована 2020 року The Garden Foundation.

Мета — наголосити на важливості прийняття та визнання кожної людини незалежно від її здібностей, походження, віку, раси, релігії чи статі. Інклюзивність — це не просто толерантність, а цінування унікального внеску кожного в суспільство.

Цього дня народилися:

125 років від дня народження Євгенії Еммануїлівни Азарх-Опалової (1900-1985), української актриси театру та кіно;

120 років від дня народження Івана Івановича Волошина (1905-1973), українського письменника, журналіста;

90 років від дня народження Ореста Івановича Кураша (1935-2006), українського диригента, педагога, громадського діяча;

90 років від дня заснування в Авґсбурзі (1945) у таборі для переміщених осіб Музею-архіву ім. Дмитра Антоновича УВАН у США;

75 років від дня народження Олександра Олексійовича Белини (1950-2008), українського кіноактора.

Ще в цей день:

1911 - У Китаї повалено монархію, Сунь Ятсен проголошує республіку;

1932 - У Запоріжжі запускають ДніпроГЕС;

1933 - В універсамах США з'явивляється перший пральний порошок — Dreft;

1940 - У Кракові створюють Революційний Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою;

1943 - Джордж Орвелл, англійський письменник, вперше вживає термін "Холодна війна" (есей "Ви і атомна бомба");

1963 - Набуває чинності міжнародний Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою;

1964 - У Токіо починаються XVIII Олімпійські ігри;

2022 - Відбуваються масові вибухи по всій Україні, у багатьох областях відсутня електроенергія.

Церковне свято:

День пам’яті святих мучеників Євлампія та Євлампії

Святі мученики Євлампій і Євлампія — рідні брат і сестра, які жили на початку IV століття в місті Нікомедія. Їхні імена стали символами непохитної віри та духовної відваги для християн усіх часів.

Дізнавшись про жорстокий указ імператора Максиміана, що засуджував християн на смерть, Євлампій відкрито висловив своє обурення. Його схопили та поставили перед вибором: зректися віри або прийняти муки. Спершу він вагався, але згодом твердо визнав свою віру в Христа. Євлампій зазнав численних катувань, проте залишився вірним своїм переконанням.

Сестра Євлампія, побачивши страждання брата, також відкрито оголосила себе християнкою. Її чекали ті самі муки. Обох кинули в розжарену піч, але вони дивом вижили — за Божою ласкою. Зрештою Євлампія померла від ран, а Євлампія прийняв мученицьку смерть через обезголовлення.

Іменини:

Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан, Юхим, Яків;

З прикмет цього дня:

На вербі листя почало жовтіти знизу — зима буде ранньою; східний чи північний вітер — різко похолодає; морозу ще не було — зима не прийде протягом наступних 4 тижнів; небо на західному боці чисте протягом всього дня — дощу не буде.