01:03 10.10.2025

Відключень електро- та водопостачання у зв'язку з атаками російських дронів у Києві не допущено, є точкові аварії - КМВА

Відключень електро- та водопостачання у зв'язку з атаками російських БпЛА у Києві не допущено, заявив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко у телеграм-каналі станом на 00:54 п'ятниці.

"Ураховуючи попередні спроби росіян завдавати ударів по обʼєктах критичної цивільної інфраструктури, є ймовірність атаки саме на такі обʼєкти. Фіксуємо повідомлення про можливі проблеми з електро- та водопостачанням в інформаційному просторі. Паралельно обстановку уточнюємо з оперативними службами", - написав Ткаченко в Телеграм.

"Відключень у звʼязку з воєнною загрозою поки не допущено. Є точкові відключення, аварії, які в нашому житловому фонді та комунікаціях бувають постійно. З цим аварійні служби відпрацьовують. Райони на звʼязку", - заявив начальник КМВА.

