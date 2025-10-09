Сили оборони відбили з початку доби 199 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 199 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Російські загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1848 дронів-камікадзе та здійснили 3018 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 54 штурмові та наступальні дії.

