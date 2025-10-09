Інтерфакс-Україна
Події
22:40 09.10.2025

Сили оборони відбили з початку доби 199 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 199 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Російські загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1848 дронів-камікадзе та здійснили 3018 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 54 штурмові та наступальні дії. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30032

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 09.10.2025
Путіну потрібно буде поховати 1 млн своїх людей, щоб взяти схід України, – Зеленський

Путіну потрібно буде поховати 1 млн своїх людей, щоб взяти схід України, – Зеленський

10:09 09.10.2025
Зеленський: Є великий ризик, що Путін справді може почати світову війну

Зеленський: Є великий ризик, що Путін справді може почати світову війну

07:53 09.10.2025
Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 55 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 55 од. спецтехніки

04:23 09.10.2025
Трамп: Ми врегулювали сім воєн і сподіваємося на врегулювання ситуації з Росією

Трамп: Ми врегулювали сім воєн і сподіваємося на врегулювання ситуації з Росією

03:20 09.10.2025
Окупанти втратили 122 особи на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 122 особи на покровському напрямку - Генштаб

02:17 09.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 162 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 162 ворожі атаки - Генштаб

12:11 08.10.2025
Рада гарантувала безперервну роботу представницьких органів місцевої влади під час війни

Рада гарантувала безперервну роботу представницьких органів місцевої влади під час війни

07:55 08.10.2025
Рух поїздів Ніжинського напрямку ускладнено внаслідок ворожих атак

Рух поїздів Ніжинського напрямку ускладнено внаслідок ворожих атак

00:49 08.10.2025
Трамп повідомив, що минулого тижня у війні РФ проти України загинуло 7812 солдатів

Трамп повідомив, що минулого тижня у війні РФ проти України загинуло 7812 солдатів

22:05 07.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 174 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 174 ворожі атаки - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із ТОТ

Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

Зеленський призначив на п'ятницю нараду щодо аудиту всіх домовленостей з партнерами за рік

Учасники осінніх зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

ОСТАННЄ

Трамп вважає, що Україна і РФ невдовзі опиняться за столом переговорів і не виключає застосування додаткових санкцій проти РФ

Вірменія відмовилася видати росіянам громадянина Грузії, який воював на боці ЗСУ

Одну людину поранено внаслідок ворожого удару під час відновлювальних робіт у Сумській області – ОВА

НАБУ та САП повідомили про підозру прокурору Офісу Генпрокурора

Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо продовження моніторингу ситуації на ТОТ Криму

Вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із ТОТ

Сильні дощі у Києві та області йтимуть до самого ранку

Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

На Київщині знайдено 2-річного хлопчика, який заблукав під час збирання грибів

Зеленський: Усім доведеться виконати роботу щодо підготовки до зими на рівні областей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА