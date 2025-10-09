Інтерфакс-Україна
19:55 09.10.2025

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

Президент України Володимир Зеленський обговорив із військовим командуванням застосування вітчизняної далекобійної зброї.

"Українська далекобійна зброя стає відчутно якісніше – ми постійно для цього працюємо і вже надали багато різних можливостей саме для виробництва, необхідні фінанси, всю необхідну підтримку. Треба так само відчутно масштабувати застосування. Маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Все повинно бути реалізовано", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Також він обговорив із військовими "деякі речі", що стосуються виробництва, постачання в армію, тренування екіпажів.

"Завдання зараз – бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії. Чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше ми зможемо досягти миру", - наголосив президент.

 

