Мирного жителя поранено на Нікопольщині через ворожі обстріли

Мирного жителя було поранено у Нікопольському районі (Дніпропетровська обл.) через обстріли з боку окупаційної армії РФ, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак в телеграм-каналі.

"Протягом дня агресор атакував Нікопольщину – райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську громади. Бив артилерією та FPV-дронами. Постраждав 68-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості", - написав він у Телеграмі.

За його словами, було пошкоджене підприємство, виникла пожежа у будівлі, що не експлуатується та у приватній оселі. понівечені ще чотири будинки. Побиті господарська споруда та лінії елекропередач.