Інтерфакс-Україна
Події
18:24 09.10.2025

В Ізраїлі очікують візит Трампа в неділю

1 хв читати
В Ізраїлі очікують візит Трампа в неділю

Президент США Дональд Трамп, як очікується, в неділю відвідає Ізраїль, повідомляє в четвер видання The Times of Israel із посиланням на джерела.

За їхньою інформацією, глава Білого дому візьме участь у кількох церемоніях, зокрема, біля Стіни Плачу і в Кнесеті в Єрусалимі.

У повідомленнях зазначається, що візит, імовірно, буде коротким: він триватиме близько восьми годин.

Водночас, раніше Трамп припустив, що під час запланованої на кінець тижня поїздки на Близький Схід може відвідати Сектор Гази.

У ніч на 9 жовтня президент США заявив, що влада Ізраїлю і палестинський рух ХАМАС погодилися на першу фазу запропонованого США плану з врегулювання конфлікту в Секторі Гази.

Теги: #ізраїль #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:17 09.10.2025
Премʼєр Ізраїлю: Після затвердження першого етапу плану всі заручники повернуться додому

Премʼєр Ізраїлю: Після затвердження першого етапу плану всі заручники повернуться додому

04:23 09.10.2025
Трамп: Ми врегулювали сім воєн і сподіваємося на врегулювання ситуації з Росією

Трамп: Ми врегулювали сім воєн і сподіваємося на врегулювання ситуації з Росією

03:32 09.10.2025
Трамп: Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану

Трамп: Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану

23:06 08.10.2025
Трамп заявив про свій можливий візит на Близький Схід до кінця тижня

Трамп заявив про свій можливий візит на Близький Схід до кінця тижня

00:49 08.10.2025
Трамп повідомив, що минулого тижня у війні РФ проти України загинуло 7812 солдатів

Трамп повідомив, що минулого тижня у війні РФ проти України загинуло 7812 солдатів

23:57 06.10.2025
Трамп заявив, що ухвалив рішення по відправленню Tomahawk в Україну

Трамп заявив, що ухвалив рішення по відправленню Tomahawk в Україну

19:47 06.10.2025
Ізраїль передав Київській обласній лікарні систему очищення води

Ізраїль передав Київській обласній лікарні систему очищення води

01:37 05.10.2025
Трамп: Ізраїль погодився на початкову лінію відведення в Секторі Газа

Трамп: Ізраїль погодився на початкову лінію відведення в Секторі Газа

21:06 04.10.2025
Глава МЗС Ізраїлю привітав Андрея Бабіша з перемогою на парламентських виборах у Чехії

Глава МЗС Ізраїлю привітав Андрея Бабіша з перемогою на парламентських виборах у Чехії

02:16 04.10.2025
Трамп у відповіді на заяву ХАМАС закликає Ізраїль припинити бомбардування Гази для звільнення заручників

Трамп у відповіді на заяву ХАМАС закликає Ізраїль припинити бомбардування Гази для звільнення заручників

ВАЖЛИВЕ

Пропозиція Єврокомісії щодо репараційних позик Україні має бути узгоджена лідерами ЄС до кінця осені – дипломат

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

ОСТАННЄ

Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється, діють комбіновані маршрути

Українка намагалась вивезти близько $1 млн під капотом автівки

КМДА замовить додаткові обстеження пошкодженого будинку в Солом'янському районі, в якому обвалилося перекриття

Офіс військового омбудсмена вперше представив Україну на конференції в ПАР

До "Мрії" під’єднались уже понад 2,2 тис. шкіл

Пропозиція Єврокомісії щодо репараційних позик Україні має бути узгоджена лідерами ЄС до кінця осені – дипломат

Школи можуть використати гейміфіковані матеріали для уроків "Захист України"

ЄС близький до погодження 19-го пакета санкцій для РФ, проблема у вимогах Словаччиною гарантій з питань, які з цим не пов’язані

Родину з дітьми вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

П'ятьох людей поранено через удари окупантів по Одещині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА