В Ізраїлі очікують візит Трампа в неділю

Президент США Дональд Трамп, як очікується, в неділю відвідає Ізраїль, повідомляє в четвер видання The Times of Israel із посиланням на джерела.

За їхньою інформацією, глава Білого дому візьме участь у кількох церемоніях, зокрема, біля Стіни Плачу і в Кнесеті в Єрусалимі.

У повідомленнях зазначається, що візит, імовірно, буде коротким: він триватиме близько восьми годин.

Водночас, раніше Трамп припустив, що під час запланованої на кінець тижня поїздки на Близький Схід може відвідати Сектор Гази.

У ніч на 9 жовтня президент США заявив, що влада Ізраїлю і палестинський рух ХАМАС погодилися на першу фазу запропонованого США плану з врегулювання конфлікту в Секторі Гази.