14:17 09.10.2025

СБУ спростовує інформацію про можливість оголошення підозри керівнику САП

Служба безпеки України спростовує оприлюднену в ЗМІ інформацію про нібито можливу причетність керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександра Клименка до однієї зі справ, у якій свідчення дає нардеп Федір Христенко, та про можливість оголошення підозри керівнику САП.

У пресслужбі СБУ агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер зазначили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо народного депутата України від ОПЗЖ Федора Христенка триває, йому повідомлено про підозру у державній зраді.

"Інформація, нещодавно розповсюджена в ЗМІ на основі даних від анонімних джерел, що нібито "Служба безпеки України вивчає можливу причетність керівника САП Клименка до однієї зі справ, у якій свідчення дає нардеп Федір Христенко" не відповідає дійсності", - наголосили в СБУ.

Також, як зазначили в пресслужбі відомства, неправдивими є дані від джерел, що "найближчим часом Клименку можуть оголосити підозру, а це може стати підставою для його відсторонення".

Раніше видання "Бабель", посилаючись на власні джерела, повідомило, що СБУ вивчає причетність керівника САП Клименка до справи, де фігурує нардеп від ОПзЖ Христенко.

"Один зі співрозмовників не виключив, що найближчим часом Клименку можуть оголосити підозру, а це може стати підставою для його відсторонення. У такому разі генеральний прокурор матиме виключне право на певні процесуальні дії, наприклад, оголошувати підозри народним депутатам та іншим спеціальним категоріям", - йшлося в матеріалі "Бабеля".

За словами двох співрозмовників видання, Христенко дає свідчення щодо Клименка. Йдеться про справу колишніх співробітників НАБУ Тараса Лікунова, Богдана Бровка та Олександра Риковцева, які в Бюро вели справи щодо "Укрзалізниці", а після звільнення з НАБУ влаштувались туди працювати.

Як повідомлялося, 21 липня був оголошений в розшук народний депутат Федір Христенко. Йому було заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, Христенко перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), котрий є резидентом фсб та "смотрящим" від російської спецслужби за "ДНР". Крім того, Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

8 вересня правоохоронці затримали на території України Христенко, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді і заарештували його.

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 21 липня заявляли, що викрили на веденні бізнесу в РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Високопосадовцю НАБУ та його батьку про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Вони перебувають під вартою.

Згідно з даними слідства СБУ, батько високопосадовця НАБУ вів листування з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Христенком, який, за даними слідства, пов’язаний зі спецслужбами РФ та має значний вплив на діяльність НАБУ.

СБУ також задокументувала факти, які підтверджують, що батько посадовця НАБУ підтримував зв’язки з представниками окупаційних адміністрацій на тимчасово захопленій території України. Зокрема, із російським окупаційним чиновником у Горлівці він обговорював питання оновлення реєстрації своєї зброї за законами так званої "днр".

Ці підозри і розслідування відбувалися одночасно з прийняттям закону, який обмежив повноваження антикорупційних органів.

Після акцій протесту і занепокоєнь з боку міжнародних партнерів повноваження НАБУ та САП були законодавчо повернуті. Втім, протистояння інституцій не вщухло і керівники антикорупційних органів допускали наміри заміни керівників НАБУ та САП як чергового етапу впливу на роботу антикорупційних інституцій.

Крім того, вони заявляли про нібито тиск на певних людей з метою зібрання показів, які підтверджують підозри двом працівникам НАБУ.

В СБУ, жодного тиску на "певних людей" не відбувається і відбуватись не може, а про вплив на НАБУ нардепа від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Христенка, зокрема, свідчать й аутентичні записи його власних розмов.

Теги: #клименко_олександр #сбу #сап #спростування

