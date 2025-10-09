РФ останніми атаками знищила більше половини українського газовидобутку – Bloomberg

Російські удари за останні дні знищили більше половини видобутку природного газу в Україні, що, ймовірно, змусить додатково витратити EUR1,9 млрд на імпорт палива для проходження зими, повідомив Bloomberg у своєму матеріалі з посиланням на конфіденційні джерела в українському уряді у четвер.

"Раніше цього тижня Київ повідомив своїм союзникам, що масований російський обстріл Харківської та Полтавської областей 3 жовтня призвів до втрати приблизно 60% видобутку газу в країні, повідомляють джерела, знайомі з ситуацією", - йдеться у повідомленні.

За даними джерел Bloomberg, якщо російські удари по газовій інфраструктурі триватимуть, Україна очікує, що до кінця березня їй потрібно буде закупити близько 4,4 млрд куб. м газу на суму близько EUR2 млрд, що еквівалентно майже 20% річного споживання України.

Згідно з інформацією Bloomberg, Україна з початку року вже закупила в іноземних постачальників 4,58 млрд куб. м газу, зокрема 3,67 млрд з кінця минулого опалювального сезону. До кінця року потреби країни в імпорті досягнуть 5,8 млрд куб. м, проте ця цифра може збільшитися через російські атаки.

Своєю чергою, за інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", отриманою із власних джерел в уряді, після масованої атаки РФ на об’єкти газової інфраструктури 3 жовтня цього року обсяги газовидобутку в Україні скоротилися на 35%.

У ніч на 3 жовтня росіяни завдали найбільшого масованого удару по газовидобувних активах групи "Нафтогаз" від початку повномасштабної війни, а в ніч на 5 жовтня РФ вчинила чергову масовану комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури НАК "Нафтогаз України".

Як повідомлялося з посиланням на міністерку енергетики Світлану Гринчук, Україна працює над тим, щоб приблизно на 30% збільшити можливості імпорту газу після нещодавніх масованих атак РФ по газових об’єктах.

"Ми плануємо відсотків на 30, якщо нам вдасться, збільшити можливості імпорту (…) Все залежатиме від того, наскільки ми зможемо відновитися. Треба подякувати нашим електрикам і газовикам: вони, напевне, відновлюють швидше за всіх у світі. Що швидше вдасться відновити об’єкти, то менший обсяг імпорту потрібен", – сказала Гринчук на брифінгу в Києві 7 жовтня.

За її словами, наразі Міненерго веде перемовини з усіма партнерами про забезпечення фінансових можливостей для імпорту.

Як повідомлялося, група "Нафтогаз" із залученням на початку жовтня на закупівлю газу EUR300 млн кредиту Європейського інвестиційного банку під гарантії Єврокомісії закрила на цей рік потребу в зовнішньому фінансуванні таких закупівель, але хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок появи необхідності в оперативному імпорті через атаки РФ.

Раніше група отримала EUR500 млн кредиту на імпорт газу від Європейського банку реконструкції та розвитку теж під гарантії Єврокомісії.

Станом на кінець минулого тижня загальний рівень запасів природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) становив 13 млрд куб. м при плані Міненерго накопичити на 1 листопада 2025 року 13,2 млрд куб. м.

За даними AGSI (європейська платформа Agregated Gas Storage Inventory – ІФ-У), минулого тижня закачка газу в ПСГ України впала до 35-40 млн куб. м/добу замість середньодобових 50 млн куб. м/добу у вересні цього року.

Водночас за інформацією "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), з початку жовтня чистий імпорт газу в Україну (без транзитного short-haul) становить близько 21-22 млн куб. м/добу з Угорщини, Польщі та Словаччини.