Зеленський: Є великий ризик, що Путін справді може почати світову війну

Якщо Володимир Путін проведе мобілізацію в РФ, це буде виклик Європі, бо він може почати велику війну, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Мобілізація – це точно втрачені рейтинги у лідера Російської Федерації. Він тільки через це її не робив. Повірте, платити великі гроші за контракти точно вони не хотіли. Такі великі гроші, як вони платили ці роки. Але вони на це пішли. Уявіть собі, яка ціна захисту його особистого рейтингу. І тому, якщо буде мобілізація, – то це виклик Європі. Він почне велику війну", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.

За словами президента, такий ризик є, тому що Путіну потрібно "продавати" успіх. Зокрема, у війні проти України все, що він міг "продати", він вже "продав", "і ви бачите, як я й сказав, вже товар неякісний – він продає брехню, що начебто може чогось досягти у війні проти України".

"А де можуть бути швидкі його успіхи? Дивіться на мапу Європи. Де будуть швидкі успіхи, туди він і піде, якщо буде мобілізація. Це точно. А для чого йому мобілізувати мільйони? Є великий ризик, що Путін піде реально у світову війну", - додав Зеленський.

Він наголосив на важливості посадити Путіна за стіл перемовин, оскільки це може його зупинити і зменшити ризики розширення військових дій.

"Я вважаю, що Путін особисто боїться припинення вогню, тому що із припинення вогню вийти знову у війну йому складно. Ми не можемо це порівнювати навіть з АТО тощо. Це різні речі. З повномасштабної війни піти на припинення вогню, і розпочати потім знов повномасштабну війну, – це для них непросто", - зазначив президент України.