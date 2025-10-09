Інтерфакс-Україна
09:23 09.10.2025

Сили оборони збили 87 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання 22 дронів на 12 локаціях

Фото: НГУ

У ніч на 9 жовтня російські окупанти атакували територію України 112-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів, понад 70 із них – "шахеди", зафіксовано влучання 22 дронів на 12 локаціях, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Також було зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ПС ЗСУ закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

