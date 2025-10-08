Інтерфакс-Україна
Події
19:16 08.10.2025

У Києві стався вибух, є загиблий і поранений

У Святошинському районі Києва стався вибух у багатоповерховому будинку, повідомляє пресслужба полції столиці.

"Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців сьогодні близько 18:30. За попередньою інформацією, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та ще одна постраждала", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки та інші профільні служби. Всі обставини події зʼясовуються.

За повідоленнями соцмереж, вибух був у квартирі на вулиці Зодчих, 72.

 

