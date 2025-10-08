Рада дозволила передавати земділянки колишнім власникам зруйнованого майна без торгів на період воєнного стану

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, що дозволяє громадянам повернути або отримати у власність земельні ділянки під зруйнованим майном, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі.

За його інформацією, законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав на землю власників об’єктів нерухомого майна, зруйнованих внаслідок бойових дій" (№13174) підтримали 230 народних депутатів.

Законопроєкт встановлює, що продаж, передача у користування земельних ділянок державної, комунальної власності громадянам, які є колишніми власниками (та їх спадкоємцям) будівель, споруд, зруйнованих внаслідок бойових дій і розташованих на таких земельних ділянках, здійснюється без проведення земельних торгів.

Документ дозволяє безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність колишнім власникам (або їхнім спадкоємцям) об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), розташованих на таких земельних ділянках та знищених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, право власності на які відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно припинено у зв'язку із знищенням майна.

Крім того, законопроєкт дозволяє зміну цільового призначення земель лісогосподарського призначення для цілей промисловості та енергетики; надає можливість змінити розміри охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, а також розмірів внутрішніх зон безпеки таких охоронних зон не лише у межах наявної забудови, а й на інших територіях. Він також встановлює порядок внесення до Державного земельного кадастру відомостей про змінені охоронні зони.

Документ дозволяє змінювати цільове призначення земельних ділянок державної, комунальної власності під наявними будівлями дипломатичних представництв без дотримання функціонального зонування земель у межах категорії земель житлової та громадської забудови; диппредставництва також звільнять від сплати орендної плати за землю у разі, якщо це передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надано Верховною Радою.

Центральним органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, надають право затвердження методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства.

На час дії воєнного стану буде зупинено дію норми закону "Про адміністративну процедуру" щодо здійснення оцінки впливу на довкілля будівництва, реконструкції або модернізації об’єктів оборонно-промислового комплексу, критичної інфраструктури (інфраструктурних проєктів), об’єктів енергетичної промисловості та/або будівництва повітряних ліній електропередачі.

Водночас ставкам буде надано статус водних об'єктів місцевого значення.