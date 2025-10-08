УЧХ поділився досвідом реагування на війну в штаб-квартирі Іспанського Червоного Хреста

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко поділився досвідом УЧХ у реагуванні на виклики, спричинені повномасштабною війною Росії проти України, у штаб-квартирі Іспанського Червоного Хреста.

Доценко також розповів про гуманітарну ситуацію в Україні, про взаємодію між УЧХ та державними структурами, повідомив УЧХ у середу в Фейсбуці.

Особливий акцент було зроблено на підході, орієнтованому на людей, поєднанні оперативного реагування з розвитком місцевих спроможностей, а також на ефективності міжнародної підтримки України в найближчі роки. Обговорено шляхи довгострокового відновлення та зміцнення стійкості громад.

Співпраця між Українським та Іспанським Червоним Хрестом триває від перших місяців повномасштабної війни. Завдяки цій взаємодії реалізуються програми підтримки людей, які постраждали від війни — як в Україні, так і за її межами.

Делегація УЧХ перебуває з робочим візитом в Іспанії.