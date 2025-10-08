Інтерфакс-Україна
Події
11:33 08.10.2025

Виробник хумусів Yofi зупинив роботу після російського обстрілу

1 хв читати

Завод з виробництва хумусу Yofi зазнав пошкоджень внаслідок російського ракетного удару, повідомила компанія у Facebook.

"Ворог, з яким воює наша країна, завдав ракетного удару по нашому заводу. Дякувати Богу, ніхто не постраждав — люди встигли вийти за 20 хвилин до влучання. Проте виробництво зазнало значних пошкоджень, і ми були змушені тимчасово призупинити постачання", — ідеться в повідомленні.

У Yofi HUMUS підкреслили, що планують повернути свою продукцію на полиці магазинів уже через місяць.

Виробництво хумусу Yofi! розпочалось в Україні у 2010 році, за 15 років була створена унікальна лінійка продукції.

Український виробник хумусів Yofi, за даними Forbes, займає майже 70% ринку. Площа виробництва – 2000 кв м. Виторг GoodFoods Company (юридична особа бренду Yofi!) у 2024 році становив майже 160 млн грн.

Теги: #атака_рф #хумус_yofi #виробництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:19 08.10.2025
РФ влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині – 4,5 тис. абонентів без світла

РФ влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині – 4,5 тис. абонентів без світла

12:30 07.10.2025
Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ

Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ

11:54 07.10.2025
РФ вчергове атакувала енергоінфраструктуру Харківщини, Чернігівщини і Сумщини, є знеструмлення у чотирьох областях

РФ вчергове атакувала енергоінфраструктуру Харківщини, Чернігівщини і Сумщини, є знеструмлення у чотирьох областях

10:58 07.10.2025
Через влучання в енергетичний об'єкт знеструмлено 61 тис. абонентів - "Чернігівобленерго"

Через влучання в енергетичний об'єкт знеструмлено 61 тис. абонентів - "Чернігівобленерго"

09:32 07.10.2025
Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

16:51 06.10.2025
Українська Fire Point зможе розпочати виробництво в Данії вже найближчими місяцями - міністр оборони

Українська Fire Point зможе розпочати виробництво в Данії вже найближчими місяцями - міністр оборони

13:35 06.10.2025
Зеленський: Потенціал України у виробництві тільки дронів і ракет у 2026 р. буде вже $35 млрд

Зеленський: Потенціал України у виробництві тільки дронів і ракет у 2026 р. буде вже $35 млрд

06:26 01.10.2025
Румунія планує спільне з Україною виробництво оборонних безпілотників

Румунія планує спільне з Україною виробництво оборонних безпілотників

12:30 28.09.2025
На Одещині російський удар зруйнував цех та склад готової продукції винного заводу

На Одещині російський удар зруйнував цех та склад готової продукції винного заводу

16:21 27.09.2025
Україна розгорнула виробництво дронів-перехоплювачів, проте фінансування недостатньо – Зеленський

Україна розгорнула виробництво дронів-перехоплювачів, проте фінансування недостатньо – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

Рух поїздів Ніжинського напрямку ускладнено внаслідок ворожих атак

ОСТАННЄ

Переважна частка місцевих бюджетів на культуру йде на зарплати

Уряд Німеччини готовий підтримати створення системи соціального житла в Україні

Дощі йтимуть по всій Україні найближчими днями, температура не зміниться

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

У Прилуках на нафтобазі значне задимлення через пожежу

Літнього чоловіка поранено внаслідок обстрілу Дергачів

Рада гарантувала безперервну роботу представницьких органів місцевої влади під час війни

Окупанти удвічі наростили обстріли міст і сіл Донецької області, двоє цивільних загинули, 10 поранені

Критично важливими в України є 9216 релігійних організацій - оновлений перелік Держетнополітики

Київ не втручається у справу українця, затриманого в Польщі у справі "Північних потоків", але консультує його, – посол

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА