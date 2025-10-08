Виробник хумусів Yofi зупинив роботу після російського обстрілу

Завод з виробництва хумусу Yofi зазнав пошкоджень внаслідок російського ракетного удару, повідомила компанія у Facebook.

"Ворог, з яким воює наша країна, завдав ракетного удару по нашому заводу. Дякувати Богу, ніхто не постраждав — люди встигли вийти за 20 хвилин до влучання. Проте виробництво зазнало значних пошкоджень, і ми були змушені тимчасово призупинити постачання", — ідеться в повідомленні.

У Yofi HUMUS підкреслили, що планують повернути свою продукцію на полиці магазинів уже через місяць.

Виробництво хумусу Yofi! розпочалось в Україні у 2010 році, за 15 років була створена унікальна лінійка продукції.

Український виробник хумусів Yofi, за даними Forbes, займає майже 70% ринку. Площа виробництва – 2000 кв м. Виторг GoodFoods Company (юридична особа бренду Yofi!) у 2024 році становив майже 160 млн грн.