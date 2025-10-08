Інтерфакс-Україна
Події
11:04 08.10.2025

Україна висловила занепокоєння щодо виступів російських культурних діячів у Швейцарії

Фото: МКСК

Т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна зустрілась з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та послом Швейцарської Конфедерації в Україні Феліксом Бауманном.

"Українська сторона поділилася занепокоєнням щодо виступів російських культурних діячів у Швейцарії, наголосивши на важливості недопущення поширення пропаганди, що суперечить цінностям миру та взаємоповаги, які поділяє міжнародна спільнота", - йдеться у повідомленні міністерства.

Також Бережна звернула увагу на важливість активного поширення українського контенту, адже це допомагає зміцнювати національну ідентичність та ефективно протидіяти дезінформації.

Своєю чергою, Бауманн поінформував про пріоритети Швейцарії у підтримці України, розповів про видання "Культурний профіль громад Сумщини", що вийшло з друку за підтримки швейцарської сторони, та запевнив у подальшій допомозі з боку його країни.

Як повідомлялося, в 2022 році фестиваль оперної музики у швейцарському місті Санкт-Галлен виключив із програми оперу Чайковського "Орлеанська діва" через розв’язану Росією війну в Україні, повідомили організатори.

На 15 листопада 2025 року в Цюриху (Швейцарія) заплановано концерт російської оперної співачки Анни Нетребко.

