10:56 08.10.2025

Внаслідок атак РФ є знеструмлення у кількох регіонах

Станом на ранок 8 жовтня внаслідок ворожих обстрілів є знеструмлені споживачі у кількох областях, повідомила НЕК "Укренерго" у середу.

"Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині, де місцеве обленерго наразі вимушено застосовує погодинні відключення обсягом трьох черг одночасно", - зазначили в компанії.

Наразі в постраждалих регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас, за інформацією Міністерства енергетики України, РФ завдала ударів, зокрема, по енергетичних об’єктах Чернігівщини та Дніпропетровщини.

У відомстві зазначили, що українська енергосистема наразі готується до зимового сезону: виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об’єктах, накопичуються необхідні запаси обладнання, посилюється захист ключової інфраструктури.

