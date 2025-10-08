Інтерфакс-Україна
Події
10:48 08.10.2025

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

1 хв читати
Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі
Фото: ДСНС

Російські окупанти вночі атакували безпілотниками та скидали КАБи на цивільну інфраструктуру в Сумському районі, двоє людей загинули, троє зазнали поранень, повідомила Сумська обласна прокуратура

Раніше в цей день в обласній військовій адміністрації повідомляли лише про трьох поранених - у Краснопільській громаді.

"За даними слідства, 8 жовтня 2025 року близько 04:00 год окупанти скинули, за попередніми даними три керовані авіабомби на будинки мирних жителів у Білопільській громаді. У власному будинку загинув 66-річний чоловік", - йдеться у повідомленні облпрокуратури у телеграм-каналі у середу.

Також вночі ворог атакував агрофірму в Миколаївській сільській громаді. Загинув 40-річний працівник підприємства, який був задіяний до збору врожаю.

Як уточнили в облпрокуратурі, у Краснопільській громаді люди постраждали вночі через удар безпілотником по домоволодінню. Унаслідок атаки поранено 4-річну дівчинку, її 25-річну маму та 56-річну бабусю.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Теги: #сумська_область #обстріли

