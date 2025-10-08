П'ятеро людей постраждали черех нічні атаки росіян в Дніпропетровській області

П'ятеро цивільних постраждали через ворожі дронові атаки та артобстріли в ніч на середу населених пунктів Дніпропетровської області, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак в телеграм-каналі.

"Вночі російська армія била по Криворізькому району. Спершу поцілила по Зеленодольській громаді. Потім – масовано атакувала БпЛА Новопільську. Постраждали двоє людей – жінка та чоловік. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі, їх загасили. Понівечена інфраструктура", - написав Лисак у Телеграм.

Він також повідомив, про атаки на Нікополь та Марганець.

"Ворог бив з РСЗВ "Град", застосовував FPV-дрони та артилерію. Постраждали троє людей: 18-річна дівчина і чоловіки 26 та 45 років. Всіх госпіталізували. Виникла пожежа, вогонь приборкали. Пошкоджені підприємство, релігійна організація, півтора десятки приватних будинків та п'ятиповерхівка, 3 господарські споруди, 6 авто, газогін", - написав Лисак у телеграм-каналі.

"На Синельниківщині під ударом БпЛА були Межівська і Покровська громади. Сталося займання на балконі багатоквартирного будинку. Його загасили. Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені", - поінформував начальник ОВА.