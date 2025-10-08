Росія різко збільшила експорт нафти на тлі українських атак по НПЗ – ЗМІ

Атаки українських дронів призвели до скорочення нафтопереробки в РФ, натомість експорт нафти з Росії різко зріс, повідомила агенція Bloomberg у вівторок.

"Сплеск атак українських дронів на російські нафтопереробні заводи призвів до скорочення переробки нафти в країні та різкого зростання експорту нафти з Москви", - сказано в матеріалі, опублікованому агенцією.

В Bloomberg зазначають, що з початку серпня Україна здійснила щонайменше 28 атак на російські нафтопереробні заводи. Для порівняння: за перші сім місяців року було здійснено загалом 21 удар.

"Протягом останнього періоду внутрішнє виробництво палива впало, а морські продажі нафти зросли на аналогічну величину… Однак, хоча експорт нафти різко зріс, оскільки країна перенаправляє необроблену нафту на світовий ринок, ключові порти зараз наближаються до верхньої межі своїх транспортних можливостей", - констатує Bloomberg.

Зокрема зазначають, що "порти, які, найімовірніше, будуть обробляти перенаправлені нафтові барелі — Приморськ і Усть-Луга на Балтійському морі та Новоросійськ на Чорному морі — або працюють на межі своїх історичних максимумів, або протягом усього року намагаються збільшити обсяги перевезень на тлі атак України на насосні станції".

Bloomberg посилається на дані аналітичної компанії OilX, згідно яких, у жовтні російські нафтопереробні заводи планують переробляти 4,86 млн барелів нафти на добу, що на 484 000 барелів на добу менше, ніж у липні. Дані з відстеження танкерів показують, що експортні потоки зросли на 435 000 барелів на добу в порівнянний період.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-07/ukraine-s-drone-strikes-are-driving-a-russian-oil-export-surge?embedded-checkout=true