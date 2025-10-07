Водопостачання та подача е/е на Полтавщині повністю відновлено

Водо- та електропостачання поновлено у Полтавській області у повному обсязі, повідомив т.в.о. очільника Полтавської обласної адміністрації Володимир Когут.

"Водопостачання та подача електроенергії відновлено у повному обсязі. Дякую фахівцям за роботу", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомлялося, у вівторок частина жителів Полтавської області залишилася без світла та водопостачання у зв'язку з російським обстрілом в ніч на 7 жовтня.