17:28 07.10.2025

Водопостачання та подача е/е на Полтавщині повністю відновлено

Водо- та електропостачання поновлено у Полтавській області у повному обсязі, повідомив т.в.о. очільника Полтавської обласної адміністрації Володимир Когут.

"Водопостачання та подача електроенергії відновлено у повному обсязі. Дякую фахівцям за роботу", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомлялося, у вівторок частина жителів Полтавської області залишилася без світла та водопостачання у зв'язку з російським обстрілом в ніч на 7 жовтня.

 

Теги: #полтавська_область #водопостачання #енергетика

