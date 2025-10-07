Інтерфакс-Україна
Події
14:04 07.10.2025

Шмигаль закликав держави-партнери інвестувати в українське виробництво зброї

2 хв читати
Шмигаль закликав держави-партнери інвестувати в українське виробництво зброї

Міністр оборони України Денис Шмигаль продемонстрував можливості українського виробництва зброї та закликав держави-партнери інвестувати у його подальшу розбудову.

"Разом з командою презентували спроможності українського виробництва зброї премʼєр-міністерці Литви Інзі Ругінене, представникам НАТО та іншим поважним іноземним гостям. Серед них міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, міністр промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії Мортен Бедскоу, державний секретар міноборони Норвегії Андреас Флем", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За словами Шмигаля, іноземні гості побачили "готові рішення, які вражають ворога на фронті та в тилу. Наші виробники презентували власні вироби, що вже завтра можуть вироблятися в країнах-партнерах в межах програми Build with Ukraine".

"Дрони, боєприпаси, ракети, роботи, артилерія та броньовані машини — це те, що ми виробляємо зараз, і те, що готові виробляти спільно з партнерами. Ми закликаємо держави-партнерів інвестувати у розбудову арсеналу вільного світу. Будувати разом з Україною. Зброя України — зброя вільного світу", - наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, у понеділок, 6 жовтня, президент України Володимир Зеленський дав доручення уряду, Офісу президента і секретарю Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України розробити та представити ключові елементи програми експорту зброї під робочою назвою "Зброя".

"Ми потребуємо фінансування, щоб увесь потенціал дійсно працював. І ми працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти це забезпечити. Прийшов час запускати експорт нашої української зброї – тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні для захисту", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів. "Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Уже на фронті більше ніж 40% зброї, яка застосовується, – це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій – не менш ніж 50% зброї на фронті на кінець року – наша, українська зброя. І це завдання має бути реалізоване", - наголосив очільник держави.

 

 

Теги: #зброя #шмигаль #опк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:15 07.10.2025
Понад 94% українських виробників готові до експорту - опитування Української ради зброярів

Понад 94% українських виробників готові до експорту - опитування Української ради зброярів

21:02 06.10.2025
Шмигаль: У планах до кінця року укласти ще сім нових домовленостей у межах Build with Ukraine

Шмигаль: У планах до кінця року укласти ще сім нових домовленостей у межах Build with Ukraine

20:34 06.10.2025
Велика Британія підтримає експорт української зброї

Велика Британія підтримає експорт української зброї

20:13 06.10.2025
Зеленський обговорив з прем'єркою Литви енергетику, оборонну допомогу та інвестиції в ОПК

Зеленський обговорив з прем'єркою Литви енергетику, оборонну допомогу та інвестиції в ОПК

19:37 06.10.2025
Шмигаль з прем'єром Нідерландів відвідали виробництво БпЛА

Шмигаль з прем'єром Нідерландів відвідали виробництво БпЛА

18:01 06.10.2025
Кабмін ухвалив збільшення видатків Міноборони на 311 млрд грн – Шмигаль

Кабмін ухвалив збільшення видатків Міноборони на 311 млрд грн – Шмигаль

16:17 06.10.2025
Сибіга: країни, що навіть приховано підтримують агресію РФ, не зможуть співпрацювати з Україною в експорті зброї

Сибіга: країни, що навіть приховано підтримують агресію РФ, не зможуть співпрацювати з Україною в експорті зброї

15:30 06.10.2025
Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

13:06 06.10.2025
Експортну програму "Зброя" необхідно запустити до кінця року - Зеленський

Експортну програму "Зброя" необхідно запустити до кінця року - Зеленський

17:11 04.10.2025
Міноборони масштабує маркетплейс DOT-Chain Defence - Шмигаль

Міноборони масштабує маркетплейс DOT-Chain Defence - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Українські безпілотники у вересні збільшили кількість уражень цілей противника на 10,8% - Сирський

Ворог обстрілом пошкодив локомотивне депо та 3 електропоїзди на Полтавщині

Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

ОСТАННЄ

Укроборонпром у перший день роботи на DFNC3 підписав три угоди про співпрацю – Сметанін

Метеорологи підвищили рівень небезпеки погодних умов на півдні Одещині до помаранчевого

Самп'єрто: порушення повітряного простору Європи - нагадування, що війна РФ не обмежується Україною

Українські безпілотники у вересні збільшили кількість уражень цілей противника на 10,8% - Сирський

Застосування коефіцієнтів зменшення пенсій військовослужбовців є протиправним – Верховний суд

Оголошено лауреатів Нобелівської премії з фізики в 2025 році

В Україні в наступні дві доби збережеться дощова, помірно тепла погода

Ворог обстрілом пошкодив локомотивне депо та 3 електропоїзди на Полтавщині

Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у підробці документів задля виїзду за кордон, відсторонено від посади - прокуратура

Самп'єрто запропонує ПА ОБСЄ приєднатися до коаліції щодо повернення українських дітей, яких депортувала РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА