Шмигаль закликав держави-партнери інвестувати в українське виробництво зброї

Міністр оборони України Денис Шмигаль продемонстрував можливості українського виробництва зброї та закликав держави-партнери інвестувати у його подальшу розбудову.

"Разом з командою презентували спроможності українського виробництва зброї премʼєр-міністерці Литви Інзі Ругінене, представникам НАТО та іншим поважним іноземним гостям. Серед них міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, міністр промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії Мортен Бедскоу, державний секретар міноборони Норвегії Андреас Флем", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За словами Шмигаля, іноземні гості побачили "готові рішення, які вражають ворога на фронті та в тилу. Наші виробники презентували власні вироби, що вже завтра можуть вироблятися в країнах-партнерах в межах програми Build with Ukraine".

"Дрони, боєприпаси, ракети, роботи, артилерія та броньовані машини — це те, що ми виробляємо зараз, і те, що готові виробляти спільно з партнерами. Ми закликаємо держави-партнерів інвестувати у розбудову арсеналу вільного світу. Будувати разом з Україною. Зброя України — зброя вільного світу", - наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, у понеділок, 6 жовтня, президент України Володимир Зеленський дав доручення уряду, Офісу президента і секретарю Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України розробити та представити ключові елементи програми експорту зброї під робочою назвою "Зброя".

"Ми потребуємо фінансування, щоб увесь потенціал дійсно працював. І ми працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти це забезпечити. Прийшов час запускати експорт нашої української зброї – тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні для захисту", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів. "Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Уже на фронті більше ніж 40% зброї, яка застосовується, – це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій – не менш ніж 50% зброї на фронті на кінець року – наша, українська зброя. І це завдання має бути реалізоване", - наголосив очільник держави.