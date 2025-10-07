Інтерфакс-Україна
13:06 07.10.2025

Ворог обстрілом пошкодив локомотивне депо та 3 електропоїзди на Полтавщині

Фото: https://www.facebook.com/oleksyikuleba/photos

Ворог внаслідок нічної атаки на Полтавщину пошкодив локомотивне депо, щонайменше три електропоїзди та маневровий дизельний локомотив, дистанцію енергопостачання та тягові підстанції, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"У Полтаві уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад", - написав Кулеба в Телеграм-каналі у вівторок та розмістив відповідні фотографії трьох електропоїздів ЕПЛ9Т "Приміської пасажирської компанії" "Укрзалізниці" з вибитим або понівеченим лобовим склом.

За його словами, через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків–Львів, Львів–Харків, Краматорськ–Львів, проте зараз усі в русі.

"Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу "Укрзалізниці", яка залишається критичною артерією країни ", - наголосив віцепрем’єр з відновлення.

"Чергова ніч підступних ударів по залізниці. Дуже заважає ворогу те, що на Полтавщині справно курсують приміські електрички. Головне - вберегли людей. Дільниця вже заживлена, з інтервальними обмеженнями, але продовжуємо рух", – прокоментував обстріл голова правління "УЗ" Олександр Перцовський.

Як повідомлялося, росіяни вночі атакували Полтавщину безпілотниками, через падіння уламків та прямих влучань пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури. Виникли пожежі, які були ліквідовані підрозділами ДСНС. Пошкоджень зазнав енергетичний обʼєкт.

Теги: #укрзалізниця #депо #кулеба #обстріли

