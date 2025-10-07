РФ завдала удар БпЛА по Сумщині

Російські війська нанесли удар по об'єкту цивільної інфраструктури в Сумській області, є часткові знеструмлення, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста. Є пошкодження, зокрема у житловому секторі. Також є часткові знеструмлення", - написав він у телеграмі.

Попередньо, без постраждалих.

За словами Григорова, наразі фахівці обстежують територію та фіксують пошкодження.

"Розгортається штаб із ліквідації наслідків атаки. Людям допоможуть закрити пошкодження в оселях і нададуть усю необхідну підтримку", - додав глава ОВА.