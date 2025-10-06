Інтерфакс-Україна
Події
20:50 06.10.2025

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

2 хв читати
Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ставки верховного головнокомандувача, на який заслухав доповіді по ситуації в енергетиці України після нещодавніх ударів армії РФ.

"Щойно провів Ставку – енергетичну. Про те, що реально в областях, у громадах, на об’єктах енергетики. По ситуації в містах від Славутича до Запоріжжя, також Чернігівщина, Сумщина, Харків, Харківська область, Донеччина, Дніпровщина, також Полтавщина, Запорізька область, Центральна Україна, західні наші області, регіони Півдня. Окремо – виклики по Миколаєву та Одесі. Були доповіді й по розгортанню ППО – додаткових спроможностей, комплексний захист – доповіді військових командувачів, а також детальна розмова по захисту самих енергооб’єктів, конкретних громад. Додатково ще потрібні ресурси, щоб була належна відповідь на кожну проблему. Ми вирішили ці питання та заповнили всі запити керівників передусім Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей – запити по фінансах, по допомозі", - повідомив Зеленський за результатами засідання у понеділок в Телеграмі.

За словами президента, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко та інші урядовці відвідали Сумську та Одеську області, де наочно ознайомилися зі ситуацією.

"Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, інші наші урядовці були в Шостці на Сумщині, де особливо складно, в інших містах східних регіонів – доповідали щодо рішень на підтримку людей. Урядовці будуть у регіонах. Віцепрем’єр Олексій Кулеба звітував вже про перевірку в Одесі. Були доповіді міністра внутрішніх справ, міністра енергетики України, керівників Нафтогазу та Укренерго. Дав чіткі завдання по електриці – по об’єктах генерації та додатковому обладнанню на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання", - написав Зеленський.

Він також повідомив, що партнери України виказали готовність надати допомогу у постачанні природного газу.

"Чіткі завдання є й по газу – говоримо про це з партнерами, і вже є готовність прем’єра Нідерландів допомагати і підтримувати нас – сьогодні я з ним про це говорив. Також є готовність Норвегії – дуже дякую партнерам. МЗС України збере послів держав, які можуть допомогти", - підсумував президент.

Як повідомлялось, 3 жовтня Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандуючого, на який заслухав доповіді по захисту обʼєктів енергетики від російських ударів та їх відновленню.

У понеділок Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час зустрічі у Києві обговорили повну компенсацію збитків України від російської агресії, санкції, а також енергетичні виклики через обстріли РФ.

 

Теги: #захист #енергетика #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:13 06.10.2025
Зеленський обговорив з прем'єркою Литви енергетику, оборонну допомогу та інвестиції в ОПК

Зеленський обговорив з прем'єркою Литви енергетику, оборонну допомогу та інвестиції в ОПК

09:44 04.10.2025
Енергопостачання абонентів на Харківщині, які залишилися без світла через ворожі удари, частково відновлено

Енергопостачання абонентів на Харківщині, які залишилися без світла через ворожі удари, частково відновлено

01:16 04.10.2025
Сибіга закликає Європу до спільного захисту від російських ударів по енергетичній інфраструктурі України

Сибіга закликає Європу до спільного захисту від російських ударів по енергетичній інфраструктурі України

21:05 03.10.2025
Зеленський провів Ставку на тему захисту та відновлення об'єктів енергетики після ударів

Зеленський провів Ставку на тему захисту та відновлення об'єктів енергетики після ударів

20:14 03.10.2025
Зеленський нагородив освітян на честь Дня працівників освіти

Зеленський нагородив освітян на честь Дня працівників освіти

19:38 03.10.2025
Приліт БПЛА в зону бельгійської військової бази показує вразливість повітряного простору ЄС - представник ЄК

Приліт БПЛА в зону бельгійської військової бази показує вразливість повітряного простору ЄС - представник ЄК

12:17 03.10.2025
Роботу низки об'єктів "ДТЕК Нафтогаз" через атаки РФ призупинено

Роботу низки об'єктів "ДТЕК Нафтогаз" через атаки РФ призупинено

11:44 03.10.2025
Затверджено Державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030р

Затверджено Державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030р

10:36 03.10.2025
РФ масовано атакувала енергоінфраструктуру у кількох областях, зокрема, газотранспортні об'єкти – Міненерго

РФ масовано атакувала енергоінфраструктуру у кількох областях, зокрема, газотранспортні об'єкти – Міненерго

10:33 03.10.2025
Енергетична інфраструктура Полтавської області постраждала внаслідок російських ударів крилатими ракетами та БпЛА

Енергетична інфраструктура Полтавської області постраждала внаслідок російських ударів крилатими ракетами та БпЛА

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС – Зеленський

Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

ОСТАННЄ

Україна сподівається на швидку реалізацію мирного плану Трампа щодо Сектору Гази

Шмигаль обговорив з міністром оборони Данії боротьбу з російськими дронами

Шмигаль: У планах до кінця року укласти ще сім нових домовленостей у межах Build with Ukraine

Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

Понад 85% цілей на фронті вражаються дронами - Камишін

Велика Британія підтримає експорт української зброї

ДСНС: В Одесі в найближчі дні очікуються значні опади

У Бородянці Київської області відновлено понад 600 із 825 зруйнованих під час війни об'єктів

МАГАТЕ повідомляє про серію вибухів неподалік периметру ЗАЕС

Єрмак повідомив про повернення ще трьох підлітків з ТОТ в рамках Bring Kids Back UA

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА