Інтерфакс-Україна
Події
18:01 06.10.2025

Кабмін ухвалив збільшення видатків Міноборони на 311 млрд грн – Шмигаль

1 хв читати
Кабмін ухвалив збільшення видатків Міноборони на 311 млрд грн – Шмигаль
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до Державного бюджету України на 2025 рік, серед яких видатки Міністерства оборони пропонується збільшити загалом на 311 млрд грн, повідомив глава Міноборони Денис Шмигаль.

"Сьогодні Уряд ухвалив зміни до Державного бюджету України на 2025 рік. Видатки Міністерства оборони пропонується збільшити загалом на 311 млрд грн. Ці кошти спрямуємо для покриття пріоритетних потреб: закупівля озброєння (в тому числі дронів), боєприпасів, військової техніки, обладнання", - написав він у телеграмі у понеділок.

За словами міністра, також кошти будуть спрямовані на своєчасні виплати грошового забезпечення військовослужбовцям та на соціальну підтримку родин захисників та захисниць України.

Шмигаль зазначив ці видатки будуть покриватися з коштів в межах ініціативи ERA, скорочення непершочергових бюджетних видатків та заощадження коштів на обслуговуванні державного боргу.

"Адаптуємо бюджет до реалій сучасної війни. Посилюємо обороноздатність України, можливості нашої оборонної індустрії та її інноваційну складову. Неухильно виконуємо всі зобов’язання перед військовими та їхніми родинами. Маємо надійну підтримку наших партнерів для того, щоб залишатися сильними і стійкими", - резюмував очільник оборонного відомства.

Теги: #кабмін #держбюджет #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:35 06.10.2025
Кабмін пропонує збільшити на 324,7 млрд грн витрати на оборону в держбюджеті-2025, джерело фінансування - ERA - Свириденко

Кабмін пропонує збільшити на 324,7 млрд грн витрати на оборону в держбюджеті-2025, джерело фінансування - ERA - Свириденко

17:11 04.10.2025
Міноборони масштабує маркетплейс DOT-Chain Defence - Шмигаль

Міноборони масштабує маркетплейс DOT-Chain Defence - Шмигаль

09:39 04.10.2025
Кабмін звільнив Добромільського з посади голови Держслужби у справах дітей

Кабмін звільнив Добромільського з посади голови Держслужби у справах дітей

08:55 02.10.2025
Кабмін уточнив процедуру отримання посвідчення УБД

Кабмін уточнив процедуру отримання посвідчення УБД

08:45 02.10.2025
Кабмін передбачив функціонування вебпорталу "Можливості для молоді"

Кабмін передбачив функціонування вебпорталу "Можливості для молоді"

08:24 02.10.2025
Кабмін призначив Текуцьку першим заступником голови Держкіно

Кабмін призначив Текуцьку першим заступником голови Держкіно

21:22 01.10.2025
Кабмін дозволив військовим переводитись між ЗСУ та Нацгвардією

Кабмін дозволив військовим переводитись між ЗСУ та Нацгвардією

20:31 01.10.2025
Кабмін спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією - Свириденко

Кабмін спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією - Свириденко

10:32 01.10.2025
Гетманцев запропонував обмежити зарплати чиновникам 80 тис. грн та втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

Гетманцев запропонував обмежити зарплати чиновникам 80 тис. грн та втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

18:29 30.09.2025
Міноборони готове максимально сприяти виробникам мін у масштабуванні та розвитку виробництва – Шмигаль

Міноборони готове максимально сприяти виробникам мін у масштабуванні та розвитку виробництва – Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС – Зеленський

Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

ОСТАННЄ

Голова ДПСУ на зустрічі з військовими підрозділу Касьянова спростував спекуляції про штурмовиків на добропільському напрямку

За цю війну обовʼязково має бути відповідальність для всіх, хто розпочав її – Зеленський

Зеленський нагородив прем’єр-міністра Нідерландів Схоофа орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня

Українська Fire Point зможе розпочати виробництво в Данії вже найближчими місяцями - міністр оборони

Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини, є знеструмлення – ОВА

Україна та Нідерланди планують завершити і підписати меморандум щодо спільного виробництва дронів – комюніке

Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК - міністр оборони

Міністр оборони Словаччини: Україна потребує безпекових гарантій, і підтримка її вступу до ЄС є однією з них

Словаччина надасть Україні 14-й пакет підтримки - міністр оборони

Сибіга: буде справедливо, якщо Україна з часом потрапить в топ світових експортерів зброї, потенціал є

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА