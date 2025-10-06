Інтерфакс-Україна
16:37 06.10.2025

Україна та Нідерланди планують завершити і підписати меморандум щодо спільного виробництва дронів – комюніке

Україна та Нідерланди підтвердили свою налаштованість співпрацювати в межах спільних оборонних проєктів, йдеться у спільному коммюніке, оприблюдненому пресслужбою президента України.

"Сторони розширюватимуть співпрацю між своїми національними виробниками, зокрема з акцентом на сприянні спільному виробництву українського обладнання в Нідерландах. Було домовлено завершити роботу й підписати меморандум про взаєморозуміння щодо спільного виробництва дронів", - вказується у повідомленні.

Відповідно до угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами, підписаної 1 березня 2024 року, нідерландська сторона підтвердила свою відданість подальшому наданню політичної, військової, фінансової та моральної підтримки Україні.

Україна висловила глибоку вдячність Нідерландам за те, що ця країна стала першою, яка зробила внесок у механізм PURL для спільних закупівель американського озброєння з метою подальшого посилення оборонних спроможностей України.

Зеленський також висловив вдячність колезі за провідну роль Нідерландів у зміцненні протиповітряної оборони України, зокрема за передачу винищувачів F-16, систем Patriot із ракетами та іншого вкрай необхідного обладнання.

